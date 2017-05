Dumoulin:"Ganar el Giro es increíble, una locura"

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), calificó de "de locura, algo increíble" su primer titulo en una carrera grande, nada menos que en el Giro del Centenario, lo que le convierte en el primer corredor de su país en lograr la maglia rosa.

"Es algo genial, algo así como una locura, no puedo describirlo con palabras, es increíble. Ha sido un día muy nervioso desde el principio y necesitaba estar tranquilo, pero casi no pude. Sólo fui a por el triunfo y lo he logrado. Ahora no sé qué pensar", dijo Dumoulin en meta.

"La Mariposa de Maastricht", de 26 años, explicó emocionado cómo se desarrolló la crono que le llevó a ser el primer holandés ganador del Giro de Italia.

"Hablé con mi director y me dijo que sólo arriesgara en las curvas si estaba seguro. Me dijeron que iba bien y mantuviera, pero no quería referencias, sino concentrarme en darlo todo. Cuando crucé la meta me decían que había ganado, pero luego me senté aquí frente a la televisión a esperar la llegada del líder. Estuve muy nervioso, pero al final lo con seguí. Es increíble·, concluyó.