Sainz: "Un fin de semana perfecto, de diez"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) calificó como "perfecto" su Gran Premio de Mónaco, en el que acabó sexto clasificado aguantando los intentos de adelantamiento del británico Lewis Hamilton (Mercedes).

"Ha sido un fin de semana perfecto, de diez, de principio a fin sin un solo error, haciendo las vueltas buenas en clasificación y carrera. Hemos aprovechado nuestras oportunidades, hemos terminado por delante de Mercedes y a celebrarlo porque hacer un fin de semana perfecto en Mónaco no se consigue todos los días", resumió el piloto madrileño.

Sobre las últimas once vueltas de la carrera, en las que tuvo que resistir a Hamilton que venía de remontar seis puestos, del decimotercero al séptimo, Sainz explicó que la rapidez del Toro Rosso este fin de semana fue crucial.

"Hemos sido rápidos este fin de semana para no darle opción a Hamilton y al resto de la mitad de parrilla. Ganar con este margen al resto de la mitad de parrilla es bonito", indicó respecto a los tres segundos de ventaja con los que llegó al final por delante de Hamilton.

El piloto de Toro Rosso destacó la salida como clave para conservar este sexto puesto obtenido en la sesión clasificatoria del sábado.

"Sabíamos que si salíamos bien la sexta posición se ponía de cara y eso hemos hecho. Hemos abierto hueco con el resto de la mitad de parrilla para asegurarnos salir delante de Hamilton en el 'pit stop'. Yo sabía que vendría después rápido por detrás pero manteniendo la calma podíamos aguantar", relató.

En cuanto a la salida, Sainz explicó que desde el sexto puesto tenía que salir por zona "sucia", lo que provocó que las ruedas le patinaran y fuera imposible intentar un adelantamiento. "He visto que no tenía opción a pasar a los de delante y me he echado a la derecha para que no me pasaran", dijo.

También relató el toque con el monoplaza del mexicano Sergio Pérez (Force India), que tocó con su alerón la rueda del madrileño, en lo que podía haber sido un pinchazo.

"Creo que nos ha sonreído ahí la suerte porque podía haberme cortado la rueda con el alerón", manifestó Carlos Sainz.