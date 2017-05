Taylor-Brown: "Muy orgullosa, por ganar y por ser de Manchester"

La inglesa Georgia Taylor-Brown, que ganó este domingo la prueba de la Copa del Mundo de triatlón disputada en Madrid, declaró a EFE que está "muy orgullosa, por ganar y por poder dedicar esta victoria a Manchester", la ciudad en la que nació hace 23 años y que esta semana sufrió un grave atentado, en el que fallecieron 22 personas, muchas de ellas niños.

Taylor-Brown indicó a Efe enfrente del Palacio Real de Madrid, en la zona de meta de la prueba que quiere "mandar todo" su "amor a Manchester, porque no es nada agradable todo lo que pasó esta semana allí", en referencia al atentado del pasado lunes en el Manchester Arena, al final de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

"Esta es la primera victoria en Copa del Mundo, en la primera Copa del Mundo de distancia olímpica de mi vida. Estoy muy contenta", explicó la inglesa, que se impuso con enorme autoridad en la prueba madrileña.

"No pensé que fuese a ganar. Mi intención era entrar entre las primeras cinco. Pensaba, tras bajarme de la bici, que me irían a coger enseguida. Pero mantuve la calma, me mantuve relajada, porque los repechos eran duros. Esta es mi primera vez en Madrid, no sólo compitiendo y me ha parecido muy bonito el recorrido, pero también la ciudad, que espero ver mejor mañana", comentó a Efe la ganadora de la prueba.

"Quiero enviarle a Manchester todo mi amor. No es nada bonito todo lo que ha sucedido esta semana allí. Es fascinante haber ganado y sobre todo, poder dedicarle la victoria a mi gente. Estoy muy orgullosa de ser de Manchester", dijo a Efe Taylor-Brown. "Y estoy muy orgullosa de Manchester", recalcó este domingo en Madrid.