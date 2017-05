Bartomeu: "Ganar la Copa del Rey es acabar bien la temporada"

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, declaró este sábado, después de ganar la Copa del Rey, que ganar el último trofeo del curso "es acabar bien la temporada".

"La Copa del Rey me sabe muy bien. La temporada no ha sido la que esperábamos, aspirábamos a ganar los tres títulos. La lucha ha existido hasta el último partido. La Liga la ha ganado el Real Madrid, pero disfrutemos de esta Copa. No ha sido fácil, vamos a disfrutarla y a preparar la próxima temporada con nuevos jugadores, bajas y un nuevo entrenador", dijo en Tele Cinco.

Bartomeu afirmó que todos en el club están muy contentos porque no fue "fácil" lograr el título porque el Alavés "es un gran equipo" y por encima de todos, destacó a un jugador: "Messi hoy ha vuelto a demostrar que es el mejor del mundo. El Alavés ha jugado muy bien, nos ha puesto las cosas difíciles y han hecho un gran trabajo toda la temporada", explicó.

"Nadie rechaza nada. Ganar un título como la Copa del Rey es acabar bien la temporada. El fútbol es un deporte, una competición, hemos hechos grandes Ligas y a preparar la próxima temporada. Ha sido un buen final de temporada y disfrutemos", agregó.

Cuestionado por si Luis Enrique, que abandonará el club después del encuentro ante el Alavés, ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia del Barcelona, contestó de forma afirmativa.

"Sin duda. Han sido tres temporadas magníficas. Estamos muy contentos con él y con al imagen que hemos dado en el mundo entero con nuestro fútbol. Tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera. Nos ha gustado mucho su forma de ser y de relacionarse con jugadores y aficionados. Nueve títulos es fantástico", concluyó.