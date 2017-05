Estos son los ganadores del festival de cine de Cannes 2017

Getty Images

La película de Ruben Östlund no figuraba entre las favoritas pero se llevó el premio principal.

Es descrito como un filme con mucho humor e ironía. "The Square", dirigido por el sueco Ruben Östlund, llegó a Cannes como una película más y ha terminado este domingo con la Palma de Oro, el principal galardón del mundialmente conocido festival de cine que durante 70 años se ha realizado en esta ciudad de Francia.

El jurado, presidido por el director español Pedro Almodóvar, también reconoció a la directora estadounidense Sofia Coppola como mejor directora por "The Beguiled".

El premio a mejor actor correspondió a Joaquin Phoenix por alabada interpretación en "You Were Never Really Here", de la directora británica Lynne Ramsay.

Como mejor actriz fue reconocida la alemana Diane Kruger, quien competía como favorita por su papel en la película "In the Fade", de Fatih Akin.

La película francesa "120 battements par minute", del director Robin Campillo, se llevó el Gran Premio del Jurado, considerado el segundo en importancia .

La actriz australiana Nicole Kidman no alcanzó el premio a mejor actriz, para el que estaba nominada por su participación en "The Killing of a Sacred Deer", pero recibió un reconocimiento especial del jurado.