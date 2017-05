La niña de 11 años que acusó formalmente a su profesora de crímenes de guerra y cuyo padre no sabía "si castigarla o comprarle un helado"

Para una niña de 11 años, su colegio -o al menos su profesora- es culpable de crímenes de guerra.

Así lo dejó por escrito en una planilla que le pidieron llenar con sugerencias para mejorar las cosas en su escuela, y así lo compartió su padre Gavin Bell en la red social Twitter.

La hija de Bell, un escritor conocido como Mason Cross, criticó la política de castigar a toda la clase por el mal comportamiento de un solo alumno , y citó los Convenios de Ginebra, un conjunto de acuerdos que regulan el derecho internacional humanitario.

"No estoy seguro si debo castigarla o comprarle un helado", bromeó Bell en su cuenta de Twitter, y cuya decisión fue ayudada por los muchos comentarios que recibió. (Más abajo te lo mostramos)

Cuando le preguntaron en qué podría mejorar su profesora, Ava Bell escribió: "no usar el castigo colectivo, puesto que no es justo para las personas que no hicieron nada, y bajo los Convenios de Genva (sic) es un crimen de guerra ".

La foto que muestra esta sugerencia escrita en lápiz ha recibido más de 500.000 "me gusta" en la red social.

" Debo aclarar que mi hija piensa que su profesora es estupenda ", agregó este escritor de Glasgow, Escocia. "Es solo en este aspecto del sistema judicial educativo que ella tiene un problema".

El padre le contó a la BBC que descubrió esta planilla durante una reunión de padres donde muestran los trabajos de los niños.

Para Bill, el comentario de su hija es un vivo reflejo de su personalidad. "En casa", comenta entre risas, "¡no deja escapar ninguna discusión!"

Varios padres comentaron que Ava era una niña precoz y que esto podría ser una señal de lo que vendrá en su adolescencia.

" Asustando ... realmente lo siento por todas esas conversaciones duras que perderás ... " comentó Brian Siddhu en un tuit

Sin embargo un observador más cínico acusó al escritor de haberse inventado todo.

"No es posible que esto haya pasado. Debería darte vergüenza, utilizar a tu hija para tener rts (retuits)", escribió el usuario de twitter @NagoyaPompey.

A lo que el padre replicó: "Amigo, si me lo hubiera inventado hubiera hecho que mi hija escribiera bien 'Ginebra'".

El padre le explicó a la BBC que a su hija sencillamente "le gustaba averiguar cosas" .

"Tiene el hábito de acudir a Google, normalmente para cosas de ciencia y tecnología".

¿Y qué opinión tuvo su profesora de esta acusación? "¡Ava me dijo que a su maestra le pareció divertido!"

En cuanto al dilema de Bill entre castigar a su hija o llevarla a comer helado, muchos de los usuarios de la red social se inclinaron por el postre.

Uno fue más lejos y ofreció recaudar fondos para darle helados todo el año.

Pero a pesar de la generosa oferta, la respuesta de su padre fue más comedida.

Bell tuiteó en su cuenta "el pueblo ha hablado" con una foto de su hija sosteniendo dos conos de helado.