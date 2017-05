Muere Gregg Allman, fundador de The Allman Brothers y alma del rock sureño de Estados Unidos

BBC/Ear Goggles Production

El fundador y vocalista de los Allman Brothers murió en su casa de Georgia, Estados Unidos.

El pionero de la música rock sureña y uno de los fundadores de la banda The Allman Brothers, Gregg Allman, murió este sábado a los 69 años de edad.

Nacido en Nashville, Tennessee, Allman murió en su casa de Savannah, Georgia, según lo anunció su página web oficial.

El músico encontró la fama gracias a la banda que fundó con su hermano mayor, Duane, a finales de los 60.

En su época de apogeo, las canciones de la banda eran parte esencial de la programación radiofónica y sus álbumes fueron valorados como entre los mejores de la historia del rock.

Allman, vocalista principal y organista, compuso varios de los mayores éxitos del grupo, como Whipping Post , It's Not My Cross to Bear y Midnight Rider .

Tocados por la tragedia

Los primeros tres discos de la banda convirtió a sus miembros en estrellas pero la tragedia los golpeó cuando Duane, cuyo talento como guitarrista era venerado en la industria del rock, murió en un accidente de motocicleta en 1971.

Tenía 24 años.

Poco más de un año después, el bajista Berry Oakley también se mató en un accidente de motocicleta.

"Era un alma amable y dulce con la mejor risa que jamás he oído", dijo de Gregg Allman su representante, Michael Lehman.

Allman empezó a abusar del alcohol y a consumir drogas y en los años 70 era adicto a la heroína.

Fue recibido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995 pero posteriormente admitió que estaba demasiado borracho para disfrutar de la ceremonia.

Le diagnosticaron hepatitis C en 1999 y en 2010 se sometió a un trasplante de hígado.

La causa de la muerte no ha sido revelada por el momento.

Padre de cinco hijos y exesposo de Cher

Allman se casó seis veces y tuvo cinco hijos.

Una de sus esposas fue la cantante y actriz estadounidense Cher, con quien grabó el álbum Allman and woman .

"He perdido a un gran amigo y el mundo ha perdido a un brillante pionero en la música", declaró en un comunicado su representante, Michael Lehman.

"Era un alma amable y dulce con la mejor risa que jamás he oído. Su amor por su familia y sus compañeros de banda era apasionado, igual que el cariño que tenía a sus extraordinarios fans. Le echaremos de menos".