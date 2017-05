La polémica por las cifras de desnutrición en Bogotá

-

Según las cifras oficiales de la Secretaria de Salud y de la Universidad de los Andes, en el 2016 no hubo aumento en la desnutrición. como no lo hubo tampoco en el 2015 por lo cual la afirmacion del ex alcalde es más mentira que verdad.

Trino de Gustavo Petro: Gustavo Petro (@petrogustavo 18 de mayo): "Sabía ud que desnutrición global para menores de 5 años creció casi un 6% en el 2016? El modelo preventivo de Bogotá Humana funcionaba mejor".

Cifras sobre desnutrición en Bogotá:

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Bogotá, en el año 2013 se registraron 12.316 casos de desnutrición; en el 2014, 13.198; en el 2015, 11.619 y en el 2016, 9.748. Por desnutrición crónica murió en el 2013 un menor de 5 años; en el 2014 fallecieron 2 menores de 5 años; en el 2015, fallecieron 2 menores de 5 años, y en el 2016, 4 menores de 5 años. El secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, acusa a la administración pasada de ocultar cifras.

.

Hollman Morris, concejal progresista, cercano al ex alcalde Petro, responde que él prefiere creerle a Gustavo Petro y aconseja dejar de 'usar el retrovisor', si Peñalosa quiere mejorar su aprobación entre la gente.

El médico epidemiológo y salubrista Luis Jorge Hernández, de la Universidad de Los Andes, dijo que en Bogotá han venido bajando las cifras de desnutrición en los últimos quince años y que no hay evidencia de aumento en el 2016.