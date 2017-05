Tribunal aumentó la condena de Álvaro Cruz

Cruz fue investigado y condenado a 72 meses y 18 días por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso con cohecho por dar u ofrecer y cohecho en la modalidad de tentativa. Según la Fiscalía y reconocido por el propio ex gobernador, ofreció sobornos a funcionarios públicos para quedarse con millonarios contratos destinados a la reparación de la malla vial de Bogotá.

La Fiscalía no quedó contenta con esa condena y la apeló. Este viernes el Tribunal Superior de Bogotá se pronunció a través de una decisión que no deja bien parado al ex gobernador. Le aumentó la pena a 88 meses y 26 días, tras considerar que la primera condena no se compadece con el daño causado a la ciudad.

Cruz se encuentra detenido en la cárcel Picota en el sur de Bogotá, a su celda llegará esta decisión que puede ser apelada y fallada de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia.

Para la Fiscalía el exgobernador “corrompió con dinero a funcionarios públicos” y ponen como ejemplo el pago de 714 millones de pesos a concejales de Bogotá y el intento de soborno al exvicefiscal Jorge Perdomo, para conseguir el archivo de su investigación.