Maestros uruguayos anuncian dos paros en junio por tema de presupuesto

La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) anunció dos paros nacionales por 24 horas en todo el país los próximos 14 y 21 de junio, al señalar que el Gobierno no le está dando al gremio el margen de tiempo necesario para discutir el presupuesto del sector.

La presidenta de la FUM, Elbia Pereira, explicó este sábado a Efe que el gremio se reunió para analizar "toda la coyuntura en torno al presupuesto", en el marco del proyecto de Rendición de Cuentas, que actualmente el Gobierno uruguayo está redactando y que presentará al Parlamento el 30 de junio.

Ese documento definirá la asignación del presupuesto nacional para cada una de las trece secretarías de Estado que componen al Ejecutivo, entre ellas la de Educación.

En este sentido, Pereira aseguró que el pasado viernes los trabajadores de la Educación participaron en el Consejo Superior de Salarios junto a representantes del Gobierno.

Sin embargo, la titular de la FUM sostuvo que el Gobierno no realizó "ninguna propuesta" respecto al presupuesto.

"No fue que la propuesta no haya sido adecuada, sino que directamente no hubo ninguna propuesta ni se pudo agendar una próxima reunión", señaló.

Sobre esto último, Pereira explicó que, para agendar una nueva reunión, los representantes del Gobierno deberán esperar a que el presidente Tabaré Vázquez retorne de la gira que emprenderá este domingo por Austria, Egipto y Suiza y que culminará el 7 de junio.

El gremio educativo deberá esperar al 10 de junio, cuando el Gobierno fijó una reunión entre todas sus carteras para presentar los avances en la redacción de la Rendición de Cuentas.

"El margen es muy acotado para la discusión democrática que los sindicatos -o por lo menos la FUM- deben tener para tomar sus resoluciones con la mayoría de los compañeros", afirmó Pereira.

Concretamente, remarcó que los tiempos "van a ser muy acotados" para poder negociar el presupuesto de la Educación, sector para el que piden "un piso del 6 % del producto interno bruto (PIB), más un 1 % del PIB para investigación y desarrollo".