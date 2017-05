Candidato mexicano que copió anuncio de Macri está apenado y cuenta secuestro

"Me dio pena, sentí traición", dice Daniel Zairick, candidato a una alcaldía en el oriental estado mexicano de Veracruz que grabó un anuncio publicitario para su campaña que resultó ser una copia de un mensaje del presidente argentino Mauricio Macri.

Veracruz (México), 27 may (EFE).- "Me dio pena, sentí traición", dice Daniel Zairick, candidato a una alcaldía en el oriental estado mexicano de Veracruz que grabó un anuncio publicitario para su campaña que resultó ser una copia de un mensaje del presidente argentino Mauricio Macri.

Abanderado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el empresario que en el 2003 estuvo secuestrado por siete meses, busca ser electo el próximo 4 de junio como alcalde de Orizaba, un municipio asentado en una de las regiones más violentas de Veracruz.

En entrevista con Efe, niega que se haya tratado de una estrategia publicitaria.

Fue -insiste- un error personal al no haberse dado cuenta que su equipo de campaña había propuesto un mensaje y un anuncio que era del presidente de Argentina y que se difundiría en todas las salas de cine de la región y en redes sociales.

"Cuando me entero me dio pena, sentí traición, no sabes que está pasando. Claro te das cuenta que puede ser juego sucio", afirma.

Zairick -proveniente de una familia de empresarios dedicados a la venta de gasolinas, construcción de viviendas y al sector inmobiliario- replicó íntegro el discurso original de Macri.

"Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer"; expresa el argentino en su 'spot' y esas mismas palabras, con las mismas tomas, las replicó el candidato.

En redes sociales se compararon las dos cuñas y el discurso, salvo un par de palabras, es exactamente el mismo, aunque el de Macri apareció primero.

El veracruzano explica que su coordinador de medios digitales y contenidos, junto con una empresa contratada, le presentaron un formato y un discurso que le pareció muy adecuado.

"En verdad bonito, firmamos, editamos y se subió a cine y a redes", remarcó.

La vergüenza vino a las pocas horas cuando usuarios de redes sociales se mofaron de la copia fiel.

"Hablé con mi equipo para que bajaran inmediatamente de circulación en redes y en el cine y separé a mi equipo de la campaña", agrega.

"Lograron ponerme en humillación", acepta, pero al haber pasado 221 días secuestrado no dudó en dar la cara de inmediato porque -dice- cuando has estado a punto de morir ves las cosas de manera distinta.

"Esta copia del vídeo al final es un mensaje bonito, no es un vídeo donde esté haciendo una atrocidad grave", justifica.

Orizaba, el municipio que busca gobernar, se ubica en la zona montañosa central de Veracruz donde el cártel de Los Zetas se dividió y enfrenta una lucha entre dos facciones.

Además, se reporta la incursión del Cartel Jalisco Nueva Generación, que busca apropiarse de la venta y trasiego de drogas, así como las rutas migratorias y el derecho de piso.

El corredor de los municipios de Córdoba, Orizaba y Fortín ocupa el primer lugar del estado en número de asesinatos.

De las 116 ejecuciones reportadas durante el mes de abril en Veracruz, el 8 % ocurrió en la zona de Córdoba y municipios aledaños.

Fue en el 2003 cuando el hoy candidato fue secuestrado en la ciudad de Orizaba, un episodio triste con un final feliz pero lleno de sinsabores en los siete meses que estuvo en manos de sus captores, afirma.

A los 15 días de estar secuestrado, los delincuentes lo cambiaron de habitación, lo desnudaron, le vendaron los ojos y le esposaron las manos.

"Me empiezan a golpear y a intentar sacar información y después grabamos un vídeo para enviarlo a mi familia", recuerda.

"Me desmoroné, me entregué a Dios, dije: aquí se va a acabar esto. Pensé que iba a morir", añade.

Debieron pasar 221 días para poder obtener su libertad en el puerto de Veracruz, donde fue abandonado por sus captores. El secuestrador le dijo: "Te esperas diez minutos y te vas".

"Fue un renacimiento que tuve en esta vida, empecé a tener el calor y a sentir el aire en mi cara. (...) Es el sentimiento de libertad que muchos no conocemos hasta que la pierdes".

Hace dos años, el candidato intentó buscar la diputación federal sin lograrlo, ahora ve en la alcaldía una forma de devolverle a la ciudad todo lo logrado por su familia.

"El gusano político es el que me hace ser candidato, tenemos más de cien años que llegamos y hemos sido gente de trabajo y es una forma de regresarle algo a la ciudad", concluye el hombre que celebra dos nacimientos: el 16 de agosto, cuando su madre dio a luz, y el 16 de septiembre cuando fue liberado por sus secuestradores.

El próximo 4 de junio habrá elecciones a gobernador en Estado de México (centro), a gobernador, diputados y ayuntamientos en los estados de Coahuila (norte) y Nayarit (oeste), y para ayuntamientos en el de Veracruz.