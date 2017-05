Perú destinará 6.400 millones de dólares a reconstrucción tras inundaciones

Las labores de reconstrucción en las regiones de Perú afectadas por graves inundaciones en los últimos meses costarán 6.400 millones de dólares y comenzarán en el segundo semestre del año, informó hoy el Gobierno.

En un espacio de televisión, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, explicó que el plan "Reconstrucción con Cambios" implicará expansiones del déficit fiscal para atender las necesidades tras las inundaciones.

"Expandiríamos el déficit al 3 %, el siguiente año al 3,5 %, de allí al 2,9 % y al 2,1 %", detalló el ministro durante la emisión de "Conversando con el presidente", conducido por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien remarcó que lo más importante es "evitar la corrupción" y "hacer las obras bien y rápido".

Las inundaciones y deslizamientos provocados por el fenómeno del Niño costero, desde diciembre pasado, dejaron 145 muertos, 18 desaparecidos, 438 heridos y más de 235.000 damnificados.

El embate climático causó además la destrucción de más de 25.000 casas, dejó inhabitables otras 23.000 viviendas y provocó daños de menor consideración en otros 260.000 inmuebles.

También 79 colegios y 25 centros de salud resultaron destruidos y se dañaron las instalaciones de 2.600 escuelas y 840 establecimientos sanitarios.

"En la reconstrucción con cambios se tiene que hacer las cosas mejor en los ríos, en las carreteras, en los puentes", afirmó el presidente peruano, quien en abril pasado había asegurado: "Debemos reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor que antes: no más pistas que se caen, no más desagües que se atoran, no más construcciones precarias en quebradas peligrosas".

En el mismo espacio, el ministro se refirió a las previsiones económicas del país y señaló que para la segunda mitad del año se espera "empezar a crecer a un ritmo de 3 y 4 por ciento".

"Lo que necesitamos son nuevas fuentes de crecimiento, entre ellas: la educación, la productividad y la reducción de la informalidad", señaló Thorne.

"Lo que vamos a hacer, vía la inversión pública, es compensar por la desaceleración que estamos teniendo", sostuvo.