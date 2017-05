Miles de manifestantes reclaman en España trabajo digno y derechos sociales

Miles de personas se manifestaron hoy en la capital de España contra la corrupción, el desempleo y la precariedad laboral, la privatización de los servicios públicos y el "deterioro" de la educación y la sanidad.

Con el lema "Pan, trabajo, techo e igualdad", las denominadas "Marchas de la Dignidad" de protesta ciudadana entraron en Madrid en cuatro columnas procedentes de varias partes del país, convocadas, entre otros, por el Bloque Combativo de Clase, que forman ocho sindicatos y organizaciones sociales.

En la manifestación por el centro de la ciudad participaron también políticos de los partidos Izquierda Unida y del también izquierdista Podemos.

Los manifestantes se movilizaron, además, en defensa de las pensiones públicas y contra las reformas laborales y el pago de la deuda pública.

El sindicato anarquista CGT aseguró que tan solo las grandes fortunas y las grandes empresas financieras están saliendo de la crisis en España, "a costa de la precariedad de la mayoría de la sociedad".

Una de las responsables de las "Marchas de la Dignidad", Ángeles Maestro, aseguró a la prensa que no se puede abandonar la movilización social porque las cosas no solo no han mejorado en el país, sino que empeoran día a día para la inmensa mayoría de la gente.

La crisis económica que comenzó en España en 2008, cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), supuso la pérdida de varios millones de empleos y un aumento acelerado de los niveles de pobreza y exclusión social.

Desde entonces se sucedieron huelgas y manifestaciones de protesta, entre ellas varias "Marchas de la Dignidad", que comenzaron en 2014, contra las políticas de austeridad del Partido Popular (centroderecha), que gobierna desde diciembre de 2011.