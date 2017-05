El papa rechaza al cura autosuficiente, el "sacerdote google o wikipedia"

El papa Francisco advirtió hoy contra los sacerdotes que lo saben "todo", que se creen autosuficientes y son una suerte de "cura google o wikipedia" y se alejan de la fraternidad con otros religiosos.

"Quizás sin darnos cuenta, pero corremos el riesgo de crear esa imagen del sacerdote que sabe todo, no tiene necesidad de que le digan nada: lo'sé todo, lo sé todo'", dijo el pontífice en un encuentro con religiosos en la catedral de San Lorenzo de Génova (noroeste de Italia).

"Hoy los niños dirían: 'este es un cura google o wikipedia', lo sabe todo", añadió el papa, quien consideró que este tipo de sacerdote "hace mucho mal a la vida presbiterial".

Dijo que "la autosuficiencia" resume el concepto que define a esos curas que, cuando asisten a reuniones con otros religiosos, no hacen caso de lo que se habla en ellas y están como "en órbita".

Y que solo cuando, por ejemplo, si el obispo sugiere que van a tener más dinero porque sube la aportación de los fieles, "entonces baja de la órbita rápido, porque es algo que le toca al corazón".

El papa, de visita durante la jornada de hoy en Génova, elogió por el contrario la actitud fraternal hacia otros religiosos preguntado por un párroco local sobre cómo deben ser las relaciones entre ellos cuando organizan encuentros o ejercicios espirituales.

"Si hay discusión hay libertad, hay amor, hay confianza, hay fraternidad", consideró el papa, quien llamó a los religiosos a no tener "miedo" y les advirtió por el contrario a no temer lo contrario y no ocultar lo que piensen.