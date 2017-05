Muere el cantante Gregg Allman, pionero del rock sureño estadounidense

El cantautor y tecladista estadounidense Gregg Allman, que mediante su grupo Allman Brothers se convirtió en uno de los pioneros del rock sureño en la década de 1970, murió hoy a los 69 años en su casa de Savannah (Georgia, EEUU), anunció su representante en la página web oficial del músico.

Compositor de clásicos como "Midnight Rider", "Melisa" y "Whipping Post", Allman fue uno de los cofundadores de un sexteto de rock-blues que influyó a muchos grupos de su generación con melodías que combinaban el protagonismo de la guitarra eléctrica con la influencia de clásicos del jazz como Miles Davis y John Coltrane.

Su representante, Michael Lehman, no especificó la causa de su muerte, aunque dijo que Allman "sufría muchos problemas de salud desde hacía años" debido a sus adicciones pasadas, y según la revista The Hollywood Reporter, al cantante le diagnosticaron hepatitis C en 1999 y le trasplantaron el hígado en 2010.

"He perdido a un gran amigo y el mundo ha perdido a un brillante pionero en la música", afirmó Lehman en el comunicado.

"Era un alma amable y dulce con la mejor risa que jamás he oído. Su amor por su familia y sus compañeros de banda era apasionado, igual que el cariño que tenía a sus extraordinarios fans. Gregg era un compañero increíble y un amigo aún mejor. Todos le echaremos de menos", añadió el representante.

Gregg, que además de ser vocalista tocaba el órgano, fundó la famosa banda en 1969 junto a su hermano Duane Allman (guitarra), a los que se unieron Dickey Betts (guitarra), Berry Oakley (bajo), Jai Johanny Johanson (batería) y Butch Trucks (batería).

Su muerte se produce apenas cuatro meses después de la de Trucks, quien también tenía 69 años cuando falleció en West Palm Beach (Florida), donde, según el portal centrado en celebridades TMZ, se suicidó de un disparo en la cabeza en presencia de su mujer.

La banda tuvo un comienzo exitoso que culminó con el disco doble "At Fillmore East", grabado en directo en 1971 en la sala homónima de Nueva York, que logró un disco de platino.

Semanas después de publicar ese disco, Duane Allman murió en un accidente de motocicleta, una tragedia que no evitó que su hermano Gregg mantuviera activo el grupo durante cuatro décadas más, pero sí le sumergió en una adicción profunda al alcohol y las drogas, pasando de las setas alucinógenas a la cocaína y la heroína.

Allman también se ganó el apodo de "Coyotus Maximus" por su aparentemente insaciable apetito sexual, y en solo tres décadas se casó seis veces, entre ellas un matrimonio de cuatro años con la cantante Cher.

La trayectoria de la banda fue tumultuosa a partir de entonces, con peleas entre los miembros, separaciones y reuniones, marcadas por intentos de Allman de desengancharse de las drogas.

Nacido en diciembre de 1947 en Nashville (Tennessee), Gregory LeNoir Allman creció sin padre, que fue asesinado a tiros cuando él tenía apenas dos años, y a los 13 aprendió a tocar solo la guitarra, aunque finalmente se la cedió a su hermano y se centró en el teclado.

De sus seis matrimonios (el último terminó en divorcio en 2008) y de otras relaciones salieron cinco hijos, cuatro de ellos músicos: el cantante de rock sureño Michael Allman, el líder de la banda de rock Honeytribe, Devon Allman; el guitarrista y cantante de heavy metal Elijah Blue Allman; y la líder de la banda de rock Picture Me Broken, Layla Brooklyn Allman; además de su otra hija, Delilah.

The Allman Brothers Band fue seleccionada por la revista Rolling Stones como una de las mejores de todos los tiempos, y en 1995, el grupo ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame.