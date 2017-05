Jennifer López y Nicky Jam ¡El dueto más esperado!

La cantante Jennifer López y el cantante urbano Nicky Jam han unido su voces para que la canción "A tu lado" en los próximos días se convierta en el hit del momento. Ambos están pasando por uno de los mejores momentos como artistas musicales, pues todo lo que tocan se vuelve un éxito.

En una reciente publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, Jennifer canta la canción que promete ser uno de los mejores éxitos musicales.

Además, las palabras que acompaña el video, anuncia que sacará un disco totalmente en Español “me and Tiana making sure this Spanish album is ready!! Disco en Espanol #pronto @nickyjampr #Atulado”.

Lopéz durante su vida artística ha estado nominada y ha recibido varios premios que le han otorgado reconocimiento mundial. Las giras: Jennifer Lopez and Marc Anthony en Concierto (2007) y Dance Again World Tour (2012).

Nicky Jam también ha sido galardonado en varias ocasiones, ganado reconocimiento internacional con la canción “El perdón” junto a la colaboración de Enrique Iglesias.