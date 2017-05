Hamilton: "No podía hacer funcionar los neumáticos, no tenía nada de agarre"

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), que se quedó fuera de la última ronda de clasificación del Gran Premio de Mónaco y saldrá del decimotercer lugar, explicó que tuvo problemas con el agarre de sus neumáticos.

"No ha sido un día afortunado. Creo que el coche podía estar entre los tres primeros y yo no he podido hacerlo. No podía hacer que los neumáticos funcionaran y no tenía nada de agarre", explicó Hamilton tras la sesión clasificatoria.

El británico tuvo un intento de vuelta rápida en la Q2 para intentar meterse entre los diez primeros, que se vio interrumpido por el accidente del belga Stoffel Vandoorme (McLaren-Honda): "Estaba dando todo en la última vuelta y, de repente, el que tenía delante tuvo un accidente. ¡No me lo podía creer!", explicó.

Hamilton describió el fin de semana como "muy raro" tanto para él como para los ingenieros de Mercedes, y aseguró que se siente "en una zona inesperada y desconocida".

"He tenido las peores sensaciones en el coche de toda la temporada, intentaremos ver por qué y buscaremos sacar puntos para el equipo", añadió.

Respecto a la carrera de mañana, Hamilton apuntó que intentará "sufrir" para meterse entre los diez primeros lugares, pero no descartó reservar motor en el caso de que no consiga ganar posiciones pronto.

"Voy a sufrir para intentar estar entre los diez primeros, pero intentaré hacer todo lo que pueda. Si no lo estoy, quizás tenga sentido salvar el motor", finalizó.