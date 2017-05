Toni Bou arrasa en la primera jornada del GP de Japón

El español Toni Bou (Repsol Honda Team), ganador ininterrumpidamente desde 2007 de los Mundiales de trial tanto al aire libre como bajo techo, volvió a mostrarse intratable y arrasó a sus rivales en la primera jornada del Gran Premio de Japón, en el circuito Twin Ring de Motegi.

Bou, con Montesa Cota 4RT, que sigue invicto desde que esta temporada se impuso el 7 de enero en Sheffield, ha sumado su 91 victoria en Motegi. Y lo ha hecho con unas condiciones climatológicas delicadas, pues la lluvia caída en las últimas horas hizo el recorrido más complicado.

Así, tras recorrer las quince zonas del circuito, y dos vueltas, el español se mostró dominador,ofreciendo todo un repertorio sobre cómo pilotar en tan difíciles condiciones. Bou acabó con 48 puntos de penalización.

La segunda posición ha sido para el británico James Dabill (Gas Gas Factory Team), con 72 puntos de penalización; siendo tercero el japonés Takahisa Fujinami, compañero de equipo de Toni Bou, con 74 puntos.

Los también españoles Jeroni Fajardo, Adam Raga y Jaime Bustos, acabaron en la cuarta, quinta y sexta plaza, respectivamente.

Con su triunfo, Bou aumenta con doce puntos su diferencia al frente de la general.

"Estoy muy contento de este inicio de campeonato, de cómo he ido en moto, especialmente. Han sido dos carreras en mojado, que no es lo que mejor se me da, pero ya empiezo a estar acostumbrado a esto... La carrera ha sido complicada", ha comentado Bou, en declaraciones facilitadas por su equipo.

"La victoria es muy importante no solo porque los rivales, además, han tenido resultados diversos, sino porque es la carrera "en casa de Honda" y vienen todos los directivos a vernos. Un inicio perfecto y espero que mañana la carrera pueda seguir siendo selectiva; aquí es muy fácil cometer errores y intentaremos luchar por conseguir una nueva victoria", ha añadido.