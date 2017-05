Mario Mola: "En un futuro próximo no me planteo hacer el Ironman"

El español Mario Mola, actual campeón del mundo de triatlón y líder de este Mundial -tras haber ganado dos de las tres pruebas disputadas, en Gold Coast (Australia) y en Yokohama (Japón)- declaró a EFE que en "un futuro próximo, no" se plantea competir "en el Ironman", el campeonato intercontinental de gran fondo.

"La verdad es que tampoco le he dado demasiados vueltas. A día de hoy no me planteo la distancia del Ironman", comentó Mola, nacido hace 27 años en Palma de Mallorca -bronce mundial en 2013 y plata las dos temporadas siguientes-, en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Madrid, donde este domingo se disputa una prueba de la Copa del Mundo del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

"Casi me iría hacia algo más corto, como este nuevo circuito de la 'Superleague', con pruebas más cortas, más explosivas. Me veo más por ese lado que por la larga distancia", indicó el mallorquín, Diploma olímpico el año pasado en los Juegos de Río de Janeiro (Brasil), donde acabó octavo.

"De momento, en un futuro próximo, no. Nunca digas nunca, pero a día de hoy tengo otros objetivos u otras pruebas que me llaman más la atención. Así que, de momento, no me planteo la distancia Ironman", comentó a Efe Mario Mola.