El emotivo discurso y el título honorario del fundador de Facebook Mark Zuckerberg en Harvard, la universidad que abandonó antes de graduarse

Reuters

"Estoy honrado de estar aquí, porque, ustedes lograron algo que yo nunca pude", dijo Mark Zuckerberg al iniciar un discurso de graduación en la Universidad de Harvard, EE.UU., de la que se retiró antes de obtener un título.

"Si termino este discurso será la primera vez que termino algo aquí en Harvard...", continuó ante las risas de la audiencia que lo oía atentamente, bajo un cielo lluvioso.

El fundador de Facebook y la quinta persona más rica del mundo , con una fortuna de US$62,3 mil millones, dejó de estudiar en la prestigiosa universidad después de lanzar la red social.

Pero el jueves volvió al campus, ubicado en Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, y dio un inspirador mensaje a los graduados.

" Encontrar tu propósito no es suficiente. El reto de nuestra generación es crear un mundo en el que todos tengan un sentido de propósito" , dijo el multimillonario.

"(El sentido de propósito) es ese sentimiento de que eres parte de algo más grande que tú, de que eres necesitado, de que hay algo mejor por lo que trabajar".

Zuckerberg contó que había llegado a esa conclusión de una manera difícil.

Sentirse solo

"Yo quería crear impacto -conectar a cada vez más gente- y como había gente que se nos unía, pensé que querían lo mismo", recordó.

Reuters

Zuckerberg, sentado junto al actor James Earl Jones, recibió un grado honorario de doctor en Leyes.

Después de unos dos años de haberse creado, algunas compañías grandes quisieron comprar Facebook. Pero su fundador no quería vender la compañía.

"Casi todos querían vender y eso nos dividió. Uno de mis asesores más cercanos me dijo que si no vendía, me arrepentiría por el resto de mi vida... En un año, todos los administradores renunciaron. Fue la etapa más difícil que pasé al construir Facebook", contó.

Zuckerberg dijo en esos momentos se "sentía solo" y se preguntaba si no estaba equivocado.

"Ahora, años después, entiendo que así es como funcionan las cosas cuando no hay un propósito superior", señaló.

Reuters

Su esposa, Priscilla Chan, lo escuchó desde el público.

El joven de 33 años les anunció a los alumnos que ahora era su turno "de hacer grandes cosas".

"Tal vez están pensando 'no sé cómo involucrar a un millón de personas en nada'. Bueno, déjame contarte un secreto. Nadie sabe cuando empieza. Las ideas no salen formadas. Solo hay que empezar..." , comentó.

"¿Qué tal si detenemos el cambio climático antes de que destruya a nuestro planeta?... Estén preparados para ser incomprendidos. A cualquiera con una visión lo van a llamar loco", siguió.

Conmovido

Antes de dar su discurso, Zuckerberg recibió un título honorario de Doctor en Leyes, durante la ceremonia de graduación número 366 de Harvard.

Un momento emotivo de la conferencia fue cuando Zuckerberg señaló el dormitorio en el que lanzó Facebook y cuando dijo que conocer a su esposa, Priscilla Chan, sentada en la audiencia, era lo mejor que le había pasado en la universidad.

El miércoles ya había realizado una transmisión de Facebook Live desde su antiguo dormitorio.

"Aquí es, literalmente, donde me senté", dice en el video, señalando un pequeño escritorio de madera y una silla.

"Tenía mi pequeña portátil aquí, y aquí es donde programé Facebook", dice a la cámara.

Durante el mensaje del jueves, el ex alumno de Harvard también pareció conmovido cuando contó que había conocido "niños en detención juvenil y adictos a opiáceos", que le dijeron que "sus vidas podrían haber sido diferentes si simplemente tuvieran algo que hacer o dónde ir ".

El joven de 33 años pareció quebrarse en un momento cuando habló de un estudiante de secundaria que temía que no pudiera inscribirse en la universidad por ser un inmigrante indocumentado.

"Hay algo mal en nuestro sistema si yo puedo salir de aquí y ganar miles de millones de dólares en 10 años, mientras millones de estudiantes no pueden pagar sus préstamos y mucho menos iniciar un negocio", agregó.

"Cuando no tienes la libertad de convertir tu idea en una empresa histórica, todos perdemos", continuó.

¿Posicionándose?

Zuckerberg también dijo a los graduados que "vivimos en un momento inestable".

"Hay presión para retraerse", dijo acerca de los que se sienten excluidos por la creciente globalización.

"Esta es la lucha de nuestro tiempo: las fuerzas de la libertad, la apertura y la comunidad global contra las fuerzas del autoritarismo, el aislacionismo y el nacionalismo", agregó.

Expertos políticos piensan que puede estar posicionándose para postular a la presidencia .

Más de 1.900 millones de personas se conectan a Facebook cada día.

Desde su lanzamiento en 2004, Facebook ha inspirado a muchos otros competidores de medios sociales, como Twitter, Snapchat e Instagram.

En 2007, Bill Gates, otro alumno que había desertado de Harvard regresó para obtener un título honorario y dar un discurso a los estudiantes.