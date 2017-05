Gobernador de EEUU inaugura foro conservador pidiendo democracia en Venezuela

El gobernador de Florida, Rick Scott, hizo hoy un llamado a la democracia de Venezuela y Cuba durante la inauguración del foro Conservatives International 2017 que se realiza en Hollywood, en el sur de Florida (EE.UU.).

En el evento, en el que participan entre otros el expresidente del Gobierno español José María Aznar y el expresidente boliviano Jorge Quiroga, Scott criticó la represión que enfrentan los venezolanos y cubanos bajo los Gobiernos Nicolás Maduro y Raúl Castro, respectivamente.

Scott reiteró que los cubanos y venezolanos merecen democracia, libertad y paz durante la apertura del foro, que debatirá durante dos días sobre la libertad individual, la amenaza del populismo y el libre comercio, entre otros temas políticos.

Aznar, presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidirá este sábado un panel sobre la situación de la libertad en América Latina y la amenaza del populismo.

En la discusión, titulada "Ideas para cambiar América Latina y el mundo", participará, además de Aznar, el director de FAES, Javier Zarzalejos.

El panel repasará la situación de la libertad en América Latina, la amenaza del populismo para las instituciones democráticas, el Estado de derecho, la libertad de prensa, la libertad económica y el libre comercio.

El evento es organizado por la Alianza de Conservadores y Reformistas en Europa (ACRE), con la colaboración de The Heritage Foundation, The Conservative y New Direction, además del apoyo de unas veinticinco instituciones, entre ellas la Fundación FAES.

Por lo menos cincuenta ponentes hablarán sobre la libertad individual, la propiedad privada, el libre comercio y los límites al Gobierno.

De igual forma, los expertos y representantes de centros de estudios políticos, partidos políticos y universidades discutirán la vigencia de las propuestas conservadoras, liberales y reformistas.

Algunos de los oradores serán el exministro canadiense Jason Kenney, los senadores colombianos Iván Duque y Paloma Valencia, el exparlamentario británico Martin John Callanan y el secretario general de ACRE, Daniel Hannan.

De igual forma participarán Gloria Álvarez y Rodrigo Arenas,del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala, como también periodistas, activistas e investigadores sociales.

Entre ellos Rosa María Paya, hija del disidente cubano Oswaldo Payá (1952-2012) y una de las fundadoras de Cuba Decide y el escritor y disidente cubano Carlos Alberto Montaner.

Montaner dijo hoy a Efe que él disertará este sábado sobre el peligro del populismo de derecha e izquierda, que conspira con los ideales de la democracia liberal.

Por su parte, el economista peruano Hernando de Soto, presidente del Instituto para la Libertad y la Democracia, expondrá sus ideas de cómo los conservadores pueden acabar la pobreza.

El evento, al que acuden unas 400 personas, será clausurado el sábado por la noche con una cena en la que hablará el expresidente del Gobierno Aznar.