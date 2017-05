Tintori dice que desde el pasado domingo le impiden visitar a Leopoldo López

Lilian Tintori denunció hoy que desde el pasado domingo no le permiten visitar a su esposo, el dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, quien desde 2014 permanece recluido en una prisión militar cercana a Caracas.

"Estoy en la puerta de la entrada a la cárcel de Ramo Verde para visitar a Leopoldo y no me dejan pasar. No me dejan pasar hoy, viernes, a ver a Leopoldo", aseguró Tintori en un video que difundió en su cuenta en Twitter.

Tintori, quien se ha convertido en un símbolo de la oposición venezolana, aseguró que la situación se registró este viernes a las 11.10 de la mañana hora local (15.00 GMT).

"No sé nada de Leopoldo desde el domingo pasado. La excusa que me dan es que están remodelando la torre donde está Leopoldo aislado e incomunicado", añadió.

La activista se quejó de la violación a los derechos de su esposo y de que le "quitan la visita de sus familiares".

"Denuncio al (...) director de esta cárcel, capitán de navío (José Ramón) Boston Silva, por violar los derechos fundamentales a Leopoldo López", subrayó.

López, considerado por la oposición venezolana como un preso político, está encarcelado desde febrero de 2014 acusado de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio por hechos violentos ocurridos tras una marcha antigubernamental convocada, entre otros, por él.

Dichos episodios significaron el comienzo de unas protestas que se extendieron hasta junio de ese año y que dejaron un saldo oficial de 43 muertes.