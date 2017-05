Las FARC dicen necesitar dos meses más para concluir la dejación de armas

Las FARC necesitan al menos dos meses más para concluir el proceso de dejación de armas que, según el calendario del acuerdo de paz, debía terminar el próximo 29 de mayo, aseguró hoy Seusis Pausias Hernández, alias "Jesús Santrich", uno de los miembros del equipo negociador de esa guerrilla.

"He hablado de que por lo menos (necesitamos) dos meses para terminar el proceso de dejación, más concreto no hay nada. Este tema está siendo tocado en este momento por una comisión de la guerrilla y del Gobierno, (así que) no puedo adelantar conclusiones hasta que termine la reunión", aseguró "Santrich" en una rueda de prensa en Bogotá.

Los cerca de 7.000 guerrilleros de las FARC se encuentran actualmente reunidos en 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), donde la ONU ya ha hecho un registro de sus armas y ha recibido unas 1.000 de ellas.

En este sentido, "Santrich" sostuvo que para la implementación total del acuerdo es necesario más de una generación puesto que el conflicto armado ha durado más de medio siglo.

Sin embargo, subrayó que para la dejación de armas "se requiere tanto como sea la celeridad del Gobierno" que considera que no ha cumplido a la hora de generar las "condiciones básicas" en materia de seguridad, protección individual y social, así como "los mínimos para que los combatientes puedan comenzar un proceso de reincorporación".

"En condiciones favorables, en términos prácticos, creo que eso debía estar resuelto, pero no se justifica que ya a poquísimos días del D+180 no se haya culminado la conclusión de los campamentos en las ZVTN", dijo en referencia a la fecha establecida 180 días después de la ratificación del acuerdo de paz, que se cumple este lunes, cuando debería concluir el desarme.

Pese a todo ello, el líder guerrillero agregó que piensa que el "Gobierno en dos o tres meses puede generar condiciones mínimas en tiempo" para que las FARC concluyan el proceso de dejación de armas, incluido la identificación y destrucción de las caletas (escondites) en las que tienen fusiles, explosivos y material inestable.

Para entonces, esperan que la Misión de la ONU en Colombia, responsable de recibir las armas de las FARC y de localizar los depósitos, ya las haya identificado todas.

"Lo más sencillo es la dejación de los fusiles que están en manos de los guerrilleros y eso tiene solución, si hay buena voluntad del Gobierno en no más de dos meses se puede dar", reiteró.

"Santrich" ratificó que la guerrilla tiene "disposición" para entregar las armas, pero también denunció que en algunas de las ZVTN todavía no han llegado los contenedores en que deben depositarlas.

"Tenemos la disposición, podríamos decir hacemos dejación de todas las armas excepto las que deben permanecer en manos de guerrilleros que tienen que cumplir misiones como el cuidado de los contenedores", aseveró acerca del compromiso.

Sobre ese grupo de guerrilleros, dijo que mantendrán las armas hasta que la ONU las extraiga definitivamente para su destrucción.

Hasta el momento, el casi millar de armas que han entregado pertenecían a aquellos guerrilleros integrados en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) del alto el fuego en el que también hay observadores de la ONU y de la fuerza pública, así como de quienes están realizando labores específicas fuera de las ZVTN.

En la larga intervención de "Santrich" previa a la rueda de prensa, también comentó que la "implementación (del acuerdo de paz) se ha convertido en una suerte de renegociación" que tiene como escenario la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del acuerdo de paz.

Sin embargo, subrayó que la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin vigencia dos apartados del Acto Legislativo para la Paz ha puesto el proceso en "un limbo" que genera una "incertidumbre garantizada".

Esa visión, aseguró, no es "pesimismo", sino "realismo".