Secretario de Trabajo de EEUU alienta a graduados a pensar de manera crítica

El secretario de Trabajo de EE.UU., el hispano Alexander Acosta, alentó hoy en una ceremonia de graduación universitaria en Miami (Florida) a cultivar el "pensamiento crítico" y la "agilidad mental", en un mundo dominado por la aceleración tecnológica.

En el acto, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Miami (FIU), de la que fue decano entre 2009 y febrero de 2017, Acosta aseguró que "al final" lo fundamental es una "preparación" que potencie la "capacidad de valoración" de los hechos.

"Vivimos en la edad de la aceleración, con Iphone, Twitter y Facebook, y la tecnología ha cambiado la forma en que vivimos y aprendemos", afirmó Acosta ante más de un centenar de graduados en Derecho, numeroso público y el claustro de profesores.

Pero este fenómeno de "aceleración y cambió cada vez más rápido" en nuestra sociedad es solo el "comienzo" y nos obliga, por lo tanto, a privilegiar las "capacidades de valoración y la comprensión racional de los problemas", trasladó a los presentes Acosta, de origen cubano y el único hispano del gabinete de Donald Trump,

Tras elogiar la "dedicación, tenacidad, liderazgo, talento y compromiso de ayuda" que encarnan las consecutivas promociones de graduados de esta facultad, Acosta resaltó que estudió Derecho y eligió su trabajo porque, dijo, "siempre quise crear un impacto positivo" en la sociedad.

Instó a continuación a los graduados a no cejar en el empeño de continuar preparándose para afrontar con éxito los futuros retos: "No paren de aprender y cambiar" y "no dejen que nada ni nadie tumbe vuestro entusiasmo", aseveró el funcionario.

Previamente, el rector de la FIU, Mark Rosenberg, calificó a Acosta de "incansable trabajador" y agradeció su liderazgo académico, gracias al cual, dijo, la FIU se encuentra hoy ubicada en entre las cien mejores universidades de Estados Unidos.

Rosemberg se refirió además a los valores que deben sustentar la actividad de los profesionales graduados en la FIU: "capacidad, entrenamiento y ética" fundamentada en la "justicia social e imperio de la ley", dijo.

Palabras del rector que Acosta, de 48 años, completó con una apelación al "liderazgo y compromiso de ayuda".

Como fiscal federal entre 2005 y 2009 para el Distrito Sur de Florida, se hizo cargo de casos de resonancia como el de José Padilla, acusado de terrorismo, el del hijo del expresidente de Liberia Charles Taylor, acusado de tortura en su país.

Además de procesar a los líderes del cartel de Cali, los hermanos colombianos Miguel y Gilberto Rodríquez-Orejuela, por el tráfico de unas 200 toneladas de cocaína.

Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Harvard, trabajó de la mano del juez del Tribunal Supremo de EE.UU., Samuel Alito, en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito antes de vincularse a la firma legal Kirland & Ellis, en Washington.