Grupo armado egipcio asegura que los extranjeros no están entre sus objetivos

El grupo armado egipcio Movimiento Brazos de Egipto-Hasm (Determinación), difundió hoy un comunicado en el que asegura que los ciudadanos extranjeros no están entre sus objetivos.

"Somos resistencia, no somos terroristas. No hay necesidad de preocuparse porque somos musulmanes, no asesinos. De quien debéis estar preocupados es de los golpistas mercenarios (en alusión a las autoridades egipcias) que perpetran crímenes contra los egipcios todos los días", se indica en un comunicado del grupo difundido en Telegram, cuya autenticidad no pudo comprobarse.

Hasm difundió esta nota, dirigida a la comunidad de extranjeros en Egipto y escrita en inglés, después de que el pasado miércoles, un anuncio del grupo en su página de Telegram desatara las alarmas entre las embajadas y la comunidad extranjera.

El grupo publicó ese día en su cuenta de la citada red social una foto de policías muertos en un atentado anterior sobre la que estaba impresa una hora -las 19.00 hora local (18.00 GMT)- y el título "Zumbido de balas".

El mensaje fue interpretado por varias embajadas de países occidentales como una posible amenaza de atentado terrorista, por lo que pidieron a sus ciudadanos que evitaran los edificios oficiales, controles de policía o militares, los objetivos que suele tener ese grupo terrorista, así como los desplazamientos por la zona metropolitana de El Cairo.

Finalmente, el grupo difundió un vídeo de un ataque perpetrado el pasado 1 de mayo contra un puesto de control de la Policía, en el que murieron tres agentes, según la versión publicada entonces por el Ministerio de Interior.

En el mensaje dirigidos a los ciudadanos extranjeros que viven en el país árabe Hasm también asegura que de quien deben preocuparse los residentes de otros países es "de los mercenarios golpistas, quienes matan extranjeros después de torturarlos y violarlos".

Hasm se dio a conocer el pasado julio y ha reivindicado varios ataques, como el intento de asesinato del ayudante del fiscal general egipcio, Zakaria Abdelaziz, y el del antiguo muftí de Egipto, máxima autoridad religiosa musulmana del país, Ali Gomaa.

Las imágenes del asalto fueron precedidas de grabaciones supuestamente realizadas en centros de detención en la que policías egipcios aparecen torturando y maltratando a personas bajo custodia.