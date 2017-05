Zambia niega la entrada al país al líder de la oposición sudafricana

Las autoridades de Zambia negaron la entrada al país al líder de la oposición sudafricana, Mmusi Maimane, que había viajado a Lusaka para asistir al juicio por alta traición del dirigente opositor zambiano Hakainde Hichilema.

"A mi llegada, miembros de la Policía de Zambia subieron al avión y se dirigieron de forma agresiva a mí y a mi delegación. No me dejaron salir del avión y me dijeron que no era bienvenido en Zambia", relató hoy en una rueda de prensa Maimane, que no recibió ninguna explicación sobre los motivos de este incidente.

"Una hora después de mi llegada fui deportado de vuelta a Sudáfrica", agregó el opositor sudafricano, que informó previamente de su viaje a la embajada de Zambia en Sudáfrica y pretendía asistir al juicio para mostrar su "solidaridad" con Hichilema.

Hichilema fue detenido el pasado 11 de abril por haber obstruido el paso de la caravana presidencial el convoy en el que viajaba.

Amnistía Internacional (AI) ha exigido al presidente de Zambia, Edgar Lungu, la liberación inmediata del líder opositor, así como la retirada de los cargos por alta traición a los que se enfrenta.

En su intervención ante los medios, celebrada en el exterior de la embajada de Zambia en Pretoria, Maimane pidió al Gobierno sudafricano que reclame una explicación al Gobierno de Zambia por el tratamiento recibido en el aeropuerto de Lusaka.

Maimane también animo al presidente de su país, Jacob Zuma, a que se pronuncie a favor de la democracia en África y alce la voz contra las acciones "antidemocráticas" del Gobierno de Zambia.

El líder de la oposición sudafricana se ha referido a su partido, la Alianza Democrática (AD), y al Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND) que preside Hichilema como "formaciones hermanas" que apuestan por los derechos humanos y la libertad en África, por lo que ha pedido que se retiren los cargos contra su homólogo.

Maimane trató de entrar en Zambia durante el Día de África, en un intento de convertir su asistencia al juicio en un símbolo de solidaridad democrática a través del continente.