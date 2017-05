Tusk, sorprendido "positivamente" por la actitud de Trump sobre "brexit"

Claude Juncker)Taormina (Italia), 26 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró hoy que se vio "positivamente" sorprendido por los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el "brexit", la salida de Reino Unido de la Unión Europea", durante el encuentro que mantuvieron este jueves.

Taormina (Italia), 26 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró hoy que se vio "positivamente" sorprendido por los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el "brexit", la salida de Reino Unido de la Unión Europea", durante el encuentro que mantuvieron este jueves.

"Me sorprendieron positivamente los comentarios del presidente Trump sobre el 'brexit' porque estaba claro que la UE a veintisiete está más unida después del 'brexit' que antes del 'brexit'", dijo Tusk en una rueda de prensa previa a la cumbre del G7 que comienza hoy en la ciudad siciliana de Taormina.

Tusk indicó que, durante el encuentro celebrado en Bruselas intentó "convencer" al mandatario estadounidense de que la salida de Reino Unido de la UE, si bien es "muy importante y dramática", es "un incidente pero no una tendencia" y Trump "estuvo de acuerdo".

"Fue un momento muy positivo de la discusión", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que el tema del "brexit" no fue debatido de forma extensa durante el encuentro que mantuvieron los tres mandatarios este jueves en Bruselas, en el que también se abordaron cuestiones como el clima o el comercio.

Juncker aseguró que dejaron "claro" que la salida de Reino Unido es "una auténtica tragedia", que no va en interés del país ni del continente y que tampoco favorece a la lucha internacional contra el Estado Islámico.

"Describí que no queremos que otros Estados miembros abandonen la UE y que no hay ningún otro Estado miembro que tenga la intención de salir", afirmó Juncker, quien precisó que las discusiones con Trump no entraron en los "detalles" de la cuestión.

En un primer momento el presidente de Estados Unidos había mostrado su simpatía por la salida de Reino Unido del bloque comunitario, si bien en los últimos meses ha matizado su discurso a este respecto.