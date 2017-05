Republicano acusado de agredir a un periodista gana la elección al Congreso

El candidato republicano Greg Gianforte, acusado por la autoridades de agredir a un periodista, se hizo hoy con la vacante por Montana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al ganar la elección especial convocada para este jueves.

Con el 90 % de precintos escrutados, Gianforte se hizo con el 50,6 % (181.703 votos) por un 43,6 % (156.567) de su adversario demócrata, Rob Quist, y un 5,8 % (20.776) del libertario Mark Wicks.

Gianforte fue acusado este jueves, día de la elección, de una falta por agresiones por golpear en la víspera al periodista del diario británico The Guardian Ben Jacobs, que le había preguntado por la ley sanitaria que impulsan los republicanos en el Congreso.

El candidato republicano respondió a gritos, empujones y golpes según la versión de Jacobs, que fue grabada en audio, corroborada por una periodista de la cadena Fox y a la que dio credibilidad la Oficina del Alguacil, aunque negada por la de Gianforte.

"Estoy harto y cansado de ustedes. La última vez que vinieron hicieron lo mismo. Lárgate de aquí", le dijo Gianforte a Jacobs, empujándolo y derribándolo al suelo.

"Me acabas de empujar y romper las gafas", replicó Jacobs entonces, a lo que Gianforte gritó: "¡Lárgate de aquí!".

Aunque Gianforte negó la agresión e incluso acusó a Jacobs de "comportamiento violento", hoy, con la victoria asegurada, pidió perdón al periodista tal y como le había sugerido el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

"Anoche cometí un error, hice algo que no puedo rectificar, y no estoy orgulloso de lo que ocurrió, no debí actuar de la manera que actué. Y por ello pido perdón. No debí haber tratado a ese periodista de esa manera. Lo siento, Ben Jacobs", dijo Gianforte.

Los demócratas esperaban que este episodio empujara a la victoria a su candidato en un estado en el que Donald Trump ganó a Hillary Clinton por más de 20 puntos en las elecciones de noviembre.

Los republicanos han mantenido hasta la fecha todas las vacantes que dejaron en el Congreso los integrantes del Gabinete de Trump, aunque con resultados más ajustados de lo esperado sobre el papel.

Gianforte, que tiene que comparecer en los juzgados del condado de Gallatin antes del 7 de junio por la agresión a Jacobs, asumirá el puesto en la Cámara baja del actual secretario del Interior de Trump, Ryan Zinke.