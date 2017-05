Una bomba casera pero potente: lo que se sabe hasta ahora del atentado de Manchester que causó 22 muertos tras un concierto de Ariana Grande

BBC

Las nuevas revelaciones sobre el ataque con bomba que causó la muerte de 22 personas y dejó 116 heridos el pasado lunes en Manchester reflejan la complejidad de una investigación que va más allá de las fronteras de Reino Unido.

Según la policía local, el atacante, Salman Abedi, era un joven británico de 22 años vinculado con el autodenominado grupo Estado Islámico en Libia.

La investigación sigue esta pista y por ello estos últimos días se llevó a cabo la captura de ocho personas en Manchester.

Para complicar más las cosas, la pesquisa sufrió un revés este jueves: la agencia de inteligencia británica suspendió temporalmente la colaboración con sus colegas de Estados Unidos debido a una filtración a los medios.

El diario estadounidense The New York Times publicó el miércoles unas fotos de los restos del artefacto explosivo utilizado en el atentado, lo que causó la furia de los servicios británicos.

En medio de todo esto, aún se conoce muy poco sobre lo que realmente ocurrió, cómo sucedió el ataque y qué hay detrás .

Aquí un resumen de lo que se sabe por el momento sobre el ataque en el concierto de la estrella pop Ariana Grande en el Manchester Arena.

1. La investigación: detenciones y hallazgo de artefactos

Ocho hombres y una mujer han sido detenidos en Reino Unido desde el lunes por la noche como parte de la investigación del ataque.

Las autoridades de Manchester llevan una semana de intensos operativos para esclarecer las causas del atentado que dejó 22 personas muertas.

Entre ellos se encuentra el hermano mayor de Salman Abedi, Ismail, de 23 años. La mujer ha sido liberada sin cargos.

Los arrestos se hicieron tras una serie de allanamientos policiales en Manchester, Wigan y Nuneaton en Warwickshire, Reino Unido.

La policía allanó un departamento en Granby Row, Manchester, que se presume fue utilizado por Salman Abedi antes del ataque.

Hashem Abedi, de 20 años, hermano menor de Abedi, fue detenido el martes en la capital libia, Trípoli, bajo sospecha de vínculos con EI.

La agencia de noticias Reuters le dijo a la BBC que el padre de Abedi, Ramadan, también fue detenido en Libia.

La misma agencia entrevistó a Ramadan quien aseguró que su hijo no tiene vínculos con el grupo extremista Estado Islámico.

El miércoles, la policía allanó un apartamento en Granby Row, Manchester, que Abedi pudo haber usado el lunes antes del ataque.

El jefe de policía de Manchester, Ian Hopkins, dijo que las detenciones realizadas en Reino Unido en los últimos días son "significativas".

Este es el interior del apartamento que habría utilizado Abedi antes del atentado en Manchester.

"Las búsquedas iniciales revelaron elementos que creemos son muy importantes para la investigación" , afirmó.

Este jueves, la policía emitió un comunicado en el que detalló que horas antes se había allanado una casa en Wigan, donde se encontraron artículos potencialmente sospechosos.

Las autoridades acordonaron el lugar y se desplegaron equipos de eliminación de bombas para hacer una evaluación.

También, la policía confirmó que se está "evacuando a la gente como una cuestión de precaución" .

Cuando no había pasado ni un día después del ataque, tanto la primera ministra británica Theresa May como el jefe de la policía de Manchester señalaron que el atentado no había sido un acto solitario.

"Creo que está muy claro que se trata de una red, la cual estamos investigando" , señaló Hopkins.

El martes, EI se atribuyó el ataque, aunque esto no fue verificado.

De acuerdo a reportes de medios locales en Libia, el hermano menor de Salman, Hashem, de 20 años, fue retenido por tener nexos con el autodenominado Estado Islámico.

De acuerdo a lo conocido por la BBC, los organismos de inteligencia llegaron a la conclusión de que Abedi sirvió de "mula" que llevaba un dispositivo previamente ensamblado por otra persona.

Asimismo, estos organismos apuntan a un posible nexo entre personas cercanas a Abedi y militantes de EI en Libia, lo que despertó la alerta de que se estuvieran planeando otros ataques contra la población civil.

Por esa razón, el gobierno decidió elevar el nivel de "amenaza de ataque terrorista" en territorio británico de "Severo" a "Crítico" esta semana.

2. El atacante y las sospechas sobre sus hermanos

Salman Ramadan Abedi, que murió en el momento por causa del artefacto explosivo, fue señalado por la policía como el autor del ataque.

De acuerdo al reporte de la inteligencia británica, el propio Abedi activó el dispositivo , en lo que se calificó de ataque suicida .

El joven nació el 31 de diciembre de 1994 en Manchester.

La policía señala a Salman Abedi, un joven británico de 22 años, como el autor del ataque.

Sus padres son libios. Su padre, de acuerdo al Centro Islámico de Manchester, suele realizar la llamada de la oración en la mezquita del centro.

De sus tres hermanos, Ismail, de 23 años, fue arrestado en Reino Unido y Hashem, de 20, fue detenido en Libia.

Un antiguo compañero de Salman Abedi en la Universidad de Salford, centro educativo al que asistió, le dijo a la BBC que Abedi era un "chico muy simpático, pero también muy temperamental y se enfurecía con cualquier cosa".

La ministra de Interior británica, Amber Rudd, dijo que Abedi era conocido "hasta cierto punto" por los servicios de seguridad y se creía que había regresado recientemente de Libia.

Una fuente de las autoridades británicas dijo que él era "parte de un grupo más grande cuyo nivel de amenaza estaba sujeto a revisión" por parte de los servicios de seguridad.

3. La bomba: casera pero potente

De acuerdo a lo publicado este miércoles por The New York Times , el artefacto que activó Salman Abedi era un dispositivo rudimentario pero con una gran potencia.

El diario estadounidense publicó las fotos de los restos del bolso y fragmentos del artefacto que fueron tomadas por las autoridades británicas en el lugar de la explosión.

"El primer análisis de la bomba, de acuerdo a lo entregado por las autoridades británicas desde el lugar del hecho, no da una idea del tamaño ni la cantidad de explosivos utilizados, pero sí que fue confeccionada con bastante cuidado y previendo todo el daño que iba a causar", señaló el periódico estadounidense.

"Las fotos que fueron tomadas en el lugar de los hechos muestran el impacto que causaron las esquirlas que expulsó el artefacto explosivo, que lograron atravesar puertas y dejar profundos agujeros en las paredes", agregó el diario.

Donald Trump prometió llegar al final de la investigación para conocer los responsables de la filtración de las fotos.

Durante su participación en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) este jueves en Bruselas, el presidente estadounidense Donald Trump intentó calmar los ánimos de los británicos.

El mandatario aseguró que investigará quién está detrás de las filtraciones.

