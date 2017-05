Ministro del Interior de Colombia renuncia pensando en las elecciones de 2018

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, renunció hoy al cargo para no inhabilitarse políticamente de cara a las elecciones de 2018, según el presidente Juan Manuel Santos.

"Juan Fernando Cristo tomó la decisión de no inhabilitarse y, por consiguiente, me ha solicitado que le acepte la renuncia a ese Ministerio y se la he aceptado", dijo el mandatario en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Colombia celebrará elecciones para Senado y Cámara de Representantes en marzo del año próximo, y en mayo serán las presidenciales, y se especula que Cristo, del Partido Liberal, puede ser uno de los aspirantes a la jefatura del Estado.

Cristo, comentó el presidente, "ha sido un gran coequipero. Antes de entrar al Gobierno fue quien propuso la Ley de víctimas y restitución de tierras que acogimos y que fue el primer paso hacia la paz" que se firmó el año pasado con las FARC.

En la declaración, Santos indicó que Cristo se mantendrá "en el grupo que negocia con las FARC la implementación del acuerdo de paz, ya no en calidad de ministro sino como delegado del Gobierno".

En reemplazo de Cristo, el presidente nombró al viceministro del Interior, Guillermo Rivera.

El nuevo ministro "ha adelantado muchos de los trabajos que Cristo le ha encomendado, como el diálogo social y las relaciones con el Congreso", precisó el mandatario.

"Rivera ha sido congresista durante 12 años y eso le da un peso para continuar con esta labor. Además, es el primer ministro en la historia que tiene el Putumayo y eso tiene un gran significado porque es uno de los departamentos que más ha sufrido con el conflicto armado", agregó.

El plazo para que los ministros colombianos renuncien y puedan aspirar a ser candidatos a las elecciones de 2018 vence este viernes.