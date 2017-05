Festival In-Edit busca alentar producción de documentales musicales en Perú

El festival internacional de cine documental musical In-Edit se presenta por primera vez en Perú desde hoy con el objetivo de alentar la producción local de un género que es aún bastante menor en el país, afirmó a Efe la directora de la muestra, Jandira Palomino.

En su primera edición en Perú, In-Edit exhibirá hasta el 29 de mayo dos largometrajes nacionales y trece extranjeros, entre los que se incluyen la más reciente película del veterano músico inglés Don Letts, "Two Sevens Clash (Dread Meets Punk Rockers)", así como "The Filth and The Fury", de Julien Temple, y "Blur: New World Towers", Sam Wrench.

Los documentales musicales peruanos serán "Posesiva de mí", de Andrés Mego, y "Lima Bruja, retratos de la música criolla", de Rafael Polar.

Para la empresa de comunicación Tres Puntos, organizadora local del festival, este llega al país en un momento oportuno para el mercado musical y cinematográfico que "ha visto un crecimiento sostenido durante cinco años."

A pesar de ello, el festival apunta a un nicho de espectadores más limitado, que en muchos casos suele consumir documentales musicales mediante descargas en línea o de copias piratas, pero que Palomino considera que "recibirán la propuesta con entusiasmo".

"Cada vez existe mayor demanda por nuevos contenidos, más especializados y puntuales, pues las nuevas tecnologías los han ido acercando a producciones alejadas del 'mainstream' (corriente mayoritaria)", señaló.

Palomino manifestó que confía en que el festival incentive a los realizadores peruanos a mirar nuevos caminos y apostar por un género que en otros países empieza a cobrar mayor interés.

"Algo que nos llamó muchísimo la atención cuando solicitamos ser organizadores para Perú es cuando In-Edit llega a un país la producción local empieza a aumentar", acotó.

Este festival, que comenzó hace 13 años en la ciudad española de Barcelona, se presenta actualmente en una red en países europeos como Alemania, Grecia y España, y en los latinoamericanos Colombia, Brasil, México y, ahora, Perú.

La directora del festival dijo que a pesar de que en el país el documental musical se hace desde hace varios años, no todos los realizadores dedicados al género cuentan con un espacio para exhibir sus trabajos, pues "no hay muchas salas que se presten como plataformas para estas películas."

En ese sentido, uno de los objetivos de la edición local es que las producciones peruanas cuenten con un espacio anual donde estrenar y que, a partir de ello, puedan empezar un recorrido internacional mediante esta nueva red.

"La idea inicial era poder contar con los estrenos actuales peruanos, sin embargo, luego de una intensa búsqueda, vimos que no había ninguna película lista para su estreno, por lo que ya hemos asegurado algunos títulos para estrenarlos en una segunda edición", comentó.

Los documentales musicales se exhibirán en el Lugar de la Memoria (LUM), el Museo de Arte de Lima (MALI), el Museo de Arte Contemporáneo (MAC-Lima) y el Cineplanet Alcázar, en el distrito limeño de Miraflores.