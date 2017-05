"Por 13 razones", el libro de la polémica serie de TV, entre los más vendidos

"Por 13 razones" del estadounidense Jay Asher se hace esta semana un hueco en las listas de los libros más vendidos en Portugal e Italia, tras el éxito de la serie de televisión del mismo nombre, que ha cosechado varias polémicas por tratar temas como el suicidio adolescente.

Entre los libros de no ficción "Astrophysics for People in a Hurry", la nueva obra del astrofísico y divulgador científico Neil deGrasee Tyson, ocupa una semana más el número uno en Estados Unidos.

ALEMANIA

1.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb)

2.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv)

3.- "Die fremde Königin" - Rebecca Gablé (Bastei Lübbe)

4.- "Der grosse Polt" - Gerhard Polt (Kein & Aber)

No ficción:

1.- "Heilen mit der Kraft der Natur" - Prof. Dr Andreas Michaelsen (Insel)

2.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig)

3.- "Wunder wirken Wunder" - Prf. Dr. Eckart von Hirschhausen (Rowohl)

4.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)

2.- "Las Maldiciones" - Claudia Piñeiro (Alfaguara)

3.- "La Razón de Estar Contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial)

4.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- "Macri" - Laura Di Marco (Sudamericana)

2.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

3.- "Descubriendo el Cerebro" - Facundo Manes y María Roca (Planeta)

4.- "La Argentina devorada" - José Luis Espert (Galerna)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro)

2.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

3.- "Dois a Dois" - Nicholas Sparks (Arqueiro)

4.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

2.- "Hebe. A Biografia" - Arturo Xexéo (Best Seller)

3.- "Sem Limites" - José Eduardo Costa (Gente)

4.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

Fuente: revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Lucas Armando - (Ediciones B)

2.- "El libro mágico de Pombo 2" (Planeta)

3.- "La razón de estar contigo" - Bruce Cameron - (Penguin Random House)

4.- "La hija de Cayetana" - Carmen Posadas - (Planeta)

No ficción:

1.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta)

2.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes - (Penguin Random House)

3.- "Parceros" - Maleja/Tatán - (Penguin Random House)

4.- "Holasoydanny" - Daniel Samper - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

3.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

4.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

No ficción:

1.- "Tu también puedes: como conseguí perder 60 kilos y ganar salud" - Carlota Corredera (Grijalbo)

2.- "El poder del ahora" -Eckhart Tolle (Gaia)

3.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

4.- "El don de la sensibilidad: Las personas altamente sensibles" - Elaine Aron (Obelisco)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Riverhead)

2.- "Surrender" - Helen Hardt (Waterhouse)

3.- "No Middle Name" - Lee Child (Delacorte)

4.- "Gwendy's Button Box" - Stephen King y Richard Chizmar (Cemetery Dance)

No ficción:

1.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil deGrasse Tyson (Norton)

2.- "Option B" - Sheryl Sandberg y Adam Grant (Knopf)

3.- "On Tyranny" - Timothy Snyder (Tim Duggan)

4.- "The Vanishing American Adult" - Ben Sasse (St. Martin's)

Fuente: The New York Times

FRANCIA

Ficción:

1.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion)

2.- "Le temps est assassin" - Michel Bussi (Pocket)

3.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (Xo)

4.- "La fille de Brooklyn" - Guillaume Musso (Pocket)

No ficción:

1.- "Une très légère oscillation ; journal 2014-2017" - Sylvain Tesson (Des Equateurs)

2.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes)

3.- "Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait" - Anne Fulda (Plon)

4.- "Le journal du off ; dans les coulisses d'une campagne presidentielle folle" - Renaud Saint-cricq, Frédéric Gerschel & James (Glenat)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Tredici - Thirteen Reasons Why" - Jay Asher (Mondadori)

2.- "Il caso Malaussène. Mi hanno mentito" - Daniel Pennac (Feltrinelli)

3).- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (San Paolo editori)

4.- "Chi sta male non lo dice" - Antonio Distefano Dikele (Mondadori)

No ficción:

1.- "Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni" - Alexander Jessica Joelle, Sandhal Iben (New Compton Editori)

2.- "Poteri forti (o quasi)" - Ferruccio De Bortoli (La nave di Teseo)

3.- "Felicità in questo mondo. Un viaggio alla scoperta del buddismo e della felicità" - Giuseppe Cloza (Ist. Buddista It. Soka Gakkai)

4.- "Per dieci minuti" - Chiara Gamberale (Feltrinelli)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Todos mis futuros son contigo" - Marwan (Planeta)

2.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara)

3.- "El chico de las estrellas" - Chris Pueyo (Destino)

4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (Por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta)

No ficción:

1.- "Emocionario. Dime lo que sientes" - Cristina Núñez Pereira (Vergara y Rivas Editoras)

2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

3.- "Brevísima historia del tiempo" - Stephen W. Hawking

(Booket)

4.- "Destroza este diario en cualquier sitio" - Keri Smith (Booket)

Fuente: Librería Ghandi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "A Sociedade dos Sonhadores Involuntários" - José Eduardo Agualusa (Quetzal Editores)

2.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller)

3.- "O Pianista de Hotel" - Rodrigo Guedes de Carvalho (Dom Quixote)

4.- "Por Treze Razões" - Jay Asher (Editorial Presença)

No ficción:

1.- "Pensar. Sentir. Viver." - Judite Sousa y Diogo Telles Correia (Bertrand Editora)

2.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

3.- "Simplifica a tua Vida" - Rute Caldeira (Manuscrito Editora)

4.- "Conversas com Maria" - Helena Sacadura Cabral (Clube do Autor)

Fuente: Librería Bertrand

R.UNIDO

Ficción:

1.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday)

2.- "He Said/She Said" - Erin Kelly (Hodder)

3.- "Men Without Women" - Haruki Murakami (Harvill Secker)

4.- "Against All Odds" - Danielle Steel (Macmillan)

No ficción:

1.- "Adults in the Room" - Yanis Varoufakis (Bodley Head)

2.- "Admissions" - Henry Marsh (Weidenfeld)

3.- "The Strange Death of Europe" - Douglas Murray (Bloomsbury)

4.- "Built for Speed" - John McGuinness (Ebury)

Fuente: "The Sunday Times".