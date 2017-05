¿Qué hará Kit Harington tras el final de "Game of Thrones"?

Al igual que el invierno a los Sietes Reinos, el momento de tomar decisiones de calado ha llegado a la vida del actor Kit Harington ahora que se acerca el final de “Game of Thrones”. Su papel de Jon Snow en la aclamada serie de la HBO le ha hecho ganar el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, pero la popularidad de la producción también le ha situado inevitablemente bajo el foco de la atención mediática y de los paparazzi.

Todo ello, sumado al hecho de que le resulta casi imposible pasar desapercibido en su día a día al no poder cortarse el pelo o afeitarse la barba característicos de su personaje -lo especifica su contrato- le ha llevado a decidir que se tomará un descanso a nivel profesional tras concluir el rodaje de la octava temporada, aunque más allá de eso no tiene ningún otro plan.

"Game of Thrones me ha mantenido ocupado cuando he sido un veinteañero, pero ahora tengo 30 años. Quizá pueda reinventarme y librarme de esta imagen que tanto se suele asociar a la serie. O quizá este era el papel que estaba predestinado a hacer y eso es todo...", revela en una entrevista concedida a la revista Esquire, en la que únicamente deja claro que no le interesa seguir encadenando proyectos de gran popularidad.

"No me planteo actuar en la próxima película triunfadora en los Óscar. No es el camino que quiero tomar. Quiero un poco de esa locura que te ofrece estar más tranquilo. Me gustaría tener unos años de relativa oscuridad", apunta.

De cara a su vuelta a la industria interpretativa -si es que decide volver-, lo que menos le preocupa a Harington es mantener su carrera a la altura del éxito que ha cosechado con su debut como actor en la serie basada en los libros de George R.R. Martin, algo que por otra resultaría difícil de igualar.

"Si intento competir con “Game of Thrones”, si me propongo a mí mismo: 'Tienes que hacer una película de Marvel, o actuar en la próxima gran serie de Amazon o de la HBO', entonces estaré cavando mi propia tumba", concluye en la misma conversación.