Juan Carlos Coronel estrena su Lenguaje Universal de clásicos

Lenguaje Universal se titula el nuevo trabajo musical del cartagenero Juan Carlos Coronel, su voz y estilo de crooner de los 50 y 60 se destaca con sonidos y calidad del presente.

En este trabajo Coronel interpreta 14 temas convertidos en clásicos en las voces de Frank Sinatra, Nat King Cole, Sammy Davis Junior, Tony Bennett, entre otros.

En Lenguaje Universal se incluyen las canciones Ven a Volar, En la oscuridad, Hasta el fin, Junto a mí, El beso que imagino, Nunca olvidaré, Te llevo dentro de mí, Por fin puedo amar, Tan hermosa y sin igual, Llévame a la luz, Más de lo que imaginas, No hay un mundo mejor, New York – New York, La buena vida y el bonus track Nunca olvidaré en el que Juan Carlos Coronel es acompañado por Mónica Mancini.

En dialogo con el programa Lo Más Caracol, Coronel afirmó que este trabajo es un sueño cumplido, que amasaba desde su adolescencia cuando la música lo cautivó.

Sobre la musicalización relató que la traducción de las canciones corrió por cuenta de las productoras y compositoras Claudia Brant y Erika Ender, además del propio Juan Carlos Coronel.

En la dirección musical estuvo el arreglista Jorge Calandrelli, considerado uno de los mejores a nivel mundial, él estuvo en la batuta de la Sinfónica y la big band de Los Ángeles en California, la grabación fue en el estudio Capital records.

En los planes de Juan Carlos Coronel abarca además de la comercialización digital y en disco compacto, la publicación de una edición limitada en el legendario acetato para complacer al movimiento retro que hoy ha revivido el disco de surco y aguja.

Aunque la presentación oficial se acaba de hacer, Leguaje Universal ya había salido al mercado y ya le entregó a Coronel disco de oro y platino por las ventas millonarias.