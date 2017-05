Liam Gallagher dará un concierto benéfico en Manchester para las víctimas

El cantante Liam Gallagher, ex miembro de la mítica banda Oasis, anunció hoy que dará un concierto en Manchester, su ciudad natal, el próximo día 30, cuya recaudación se destinará a las víctimas del atentado del lunes, en el que 22 personas murieron y 64 resultaron heridas.

Gallagher hizo este anuncio a través de su cuenta de Twitter, un día después de que una espontánea -Lydia Bernsmeier-Rullow- cantara la canción de Oasis "Don't Look Back in Anger" al término del minuto de silencio que cientos de personas guardaron en la plaza de Santa Ana de Manchester para rendir homenaje a las víctimas.

Bernsmeier confesó al diario británico 'The Guardian' que le entraron "escalofríos" cuando la multitud agolpada en la plaza se unió a ella para entonar la canción que en 1995 hizo popular a Oasis, con un estribillo que reza "no mires atrás con ira", palabras que "cobran especial significado" tras el trágico atentado.

El vídeo del momento se ha viralizado en las redes sociales e incluso Noel Gallagher, la otra mitad de Oasis, lo compartió acompañado de un corazón en su red de microblogging.

Las entradas para el concierto, el primero en solitario de Liam Gallagher en la ciudad inglesa y que se celebrará en el pabellón 02 Ritz, se pusieron hoy a las nueve de la mañana a la venta a través de su página web oficial y ya están agotadas.

El músico, de 44 años, declaró a medios locales que tras conocer lo ocurrido en el Manchester Arena el pasado lunes "inmediatamente" supo "que tenía que hacer algo".

"No estoy en esto por el dinero, quiero intentar ayudar y consolar a la gente", sostuvo.

El cantante, que lanzará su primer trabajo en solitario -"As you were"- el próximo mes de octubre, mostró su "indignación" y "tristeza" por lo sucedido y se preguntó el "por qué" del horror de la muerte de niños y personas inocentes.

Además de la cita en Manchester, el músico anunció actuaciones en las ciudades de Londres, Dublín y Glasgow para los primeros días de junio.