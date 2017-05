Óscar López pide boicotear patrocinadores que dejan desfile P.Rico en N.York

El independentista boricua Óscar López, hizo hoy un llamamiento para boicotear a los patrocinadores que han retirado su apoyo al desfile puertorriqueño en Nueva York.

El desfile es objeto de controversia estos días por rendir homenaje con el título de "Prócer de la libertad" a López Rivera, excarcelado el pasado enero tras un perdón del expresidente Barack Obama luego de 35 años de prisión por haber sido acusado de conspirar para derrocar al Gobierno de EE.UU., lo que ha causado que varias empresas retiren su apoyo al evento.

En declaraciones a Radio Isla de Puerto Rico, López indicó que creía necesario "usando el poder nuestro como consumidores hacer lo que tenemos que hacer, creo que un boicot sería excelente".

López, quien aseguró que el boicot sería una buena manifestación contra las corporaciones que tomaron esa acción, dijo que "las corporaciones no pueden dictarnos a nosotros lo que tenemos que hacer , nosotros tenemos el poder para hacer las cosas que necesitamos hacer a favor nuestro".

Asimismo, señaló que el Buró Federal de Investigación (FBI) o exagentes están detrás del éxodo de los auspiciadores.

"Yo me imagino que están detrás de esto porque en diciembre del año pasado, 32 agentes del FBI le enviaron una carta al presidente Obama exigiéndole que no me excarcelaran", manifestó.

La primera empresa que retiró su patrocinio fue la de productos alimentarios Goya, que ha estado con el desfile desde su inicio hace seis décadas, y que además de marchar a lo largo de la Quinta Avenida, aportaba dinero para becas a estudiantes.

Le siguieron la aerolínea Jet Blue, la compañía telefónica AT&T, Coca Cola, los Yankees, el periódico Daily News, policías y bomberos latinos de Hispanic Society, el jefe de la Policía, James O'Neill y hoy se les unió la cervecera Corona.