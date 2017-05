Un restaurante de Madrid prohíbe la entrada a "chavistas"

Un restaurante de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes ha prohibido la entrada a los partidarios del presidente venezolano Hugo Chaves con un cartel donde dice que el establecimiento se reserva "el derecho de admisión a los chavistas".

Así lo comunicó hoy el portavoz del grupo de izquierda Sí Se Puede en esa localidad madrileña, Iván Cardador, quien lo denunció ante la Policía por considerar que con ese cartel se "discrimina por ideología" y eso es una "grave vulneración" de la Constitución española.

"No es una cuestión de ser chavista o no, ni siquiera tiene relación con Venezuela, sino que es una cuestión de discriminación y de no respetar nuestra Constitución y sus derechos fundamentales", insistió Cardador.

Madrid, donde hay una importante colonia de venezolanos, ha sido escenario recientemente de manifestaciones de opositores al gobierno de Nicolás Maduro.

La más polémica tuvo lugar a principios de este mes ante el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, que el embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, califico de "asedio".