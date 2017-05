Gómez Noya: "No me importaría tocar con Loquillo, pero eso dependerá de él"

El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia del triatlón y plata en los Juegos de Londres 2012, que no pudo intentar mejorar ese puesto olímpico en los de Río de Janeiro (Brasil), por lesión, arrancó la temporada con victoria en Abu Dabi.

Madrid, 26 may (EFE).- El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia del triatlón y plata en los Juegos de Londres 2012, que no pudo intentar mejorar ese puesto olímpico en los de Río de Janeiro (Brasil), por lesión, arrancó la temporada con victoria en Abu Dabi.

Tercero en el Mundial, tras ser cuarto en Gold Coast (Australia) y noveno en Yokohama (Japón) -donde compitió afectado por un flemón su tratamiento con antibióticos- Gómez Noya, cuádruple campeón de Europa, comentó, en una entrevista con la Agencia EFE -que tuvo lugar en el marco de la presentación de su nuevo patrocinador, 'FUTURO 3M', este viernes, en Madrid- cómo vivió el arranque de la temporada y qué espera del resto de la misma, así como otros asuntos de actualidad y de su gran afición, la música.

Pregunta: Compitió 'tocado', a causa de un flemón en Yokohama (Japón) y ahora lo más seguro es que se salte la prueba de Leeds (Inglaterra). ¿Cómo sigue su temporada?

Respuesta: Sí, lo más seguro es que me salte la prueba de Leeds. He estado un tiempo parado, por el tema de la muela; yendo a dentistas cada poco para arreglar bien todo eso.

Estoy entrenando otra vez, pero no quiero competir en Leeds sin estar al cien por cien. Y tampoco quiero apresurarme a ganar la forma para esa carrera cuando aún quedan muchas del Mundial. Y lo más inteligente es prepara mejor las siguientes.

P: En casa, ¿no?

R: Sí, sí. En principio estaré en Pontevedra, saliendo a las carreras. Pero entrenando allí, tranquilamente. Ésa es la idea.

P: De momento, es un Mundial puramente español. Dobletes y dos españoles en el podio ya ha habido, pero ¿para cuándo un podio entero de españoles? Parece muy cerca, ¿no?

R: Bueno, si ahora miras la clasificación, estamos tres españoles primeros en el Mundial (el mallorquín Mario Mola es líder y el talaverano Fernando Alarza, segundo). Eso es algo increíble. Hace unos años era absolutamente impensable.

Es algo que me hace sentir muy orgulloso. Y si estamos ahora mismo tres españoles en los tres primeros puestos, ¿por qué no aguantarlo hasta final de año? Veremos. Pero no es imposible, desde luego.

P: ¿Cómo ve a Mario Mola y a Fernando Alarza? ¿Le sorprenden?

R: No, no. Sorpresas, ninguna. Mario es el actual campeón del mundo y los tres anteriores años, que lo gané yo, él estuvo en el podio. Entonces, no es ninguna novedad. Que Mario es muy bueno ya lo sabemos todos.

Y que Fernando es muy bueno, también. Quizá este año esté consiguiendo más regularidad que hace años, cuando quizá por su juventud no la tenía. Y no tengo duda de que los dos, si finalmente decido intentar volver a ganar el Mundial, serán mis principales rivales. Y en el futuro, está claro que son el futuro de la distancia olímpica en nuestro país.

P: O sea, que el Mundial 2017 es cosa de españoles...

R: Cosa de españoles y de alguno más. Ojalá estuviéramos sólo nosotros pero seguro que va a haber alguno más.

P: ¿Quién?

R: Bueno. (El inglés) Jonathan Brownlee no tiene ningún resultado y lo tiene complicado, porque no puede fallar. Pero nunca lo puedes descartar, porque es muy bueno. Y ha demostrado en otros Mundiales que haciendo cinco carreras, que son las mínimas que puedes hacer es capaz de hacer cinco podios y meterse en la pelea.

Luego, también está (el surafricano) Henri Schoeman (bronce en los Juegos de Río). Y otros grandes triatletas, también, pero ninguno tan peligroso como Jonathan. Creo que Jonathan, Mario y Fernando van a ser mis mayores rivales en la lucha por el Mundial.

P: No competirá el domingo en la Copa del Mundo de Madrid, pero sí estará este sábado apoyando a los populares, en la Casa de Campo, ¿no?

R: Sí, sí. Estaré por aquí, con las carreras. Y pondré alguna medalla.

P: Muy chulo su último anuncio, tocando la guitarra encima del coche de Loquillo. ¿Qué tal con el rockero? ¿Se entendieron bien?

R: Bien, bien (ríe). Lo pasamos muy bien. Pasamos un día muy bueno. Me hizo ilusión conocer a Loquillo y rodar con él el anuncio. La verdad es que es un fenómeno. Me ha dicho que se prepara físicamente. Que sale a correr antes de las giras, allí en San Sebastián, para aguantar bien los conciertos.

Es una persona muy interesante, con la que puedes hablar de cualquier tema. Tiene siempre una opinión muy fuerte, es un tipo muy interesante. Y ojalá que le vaya muy bien, también.

P: ¿No es un divo, entonces?

R: Lo conocí directamente en el estudio, que es donde grabamos ese trozo de la canción. Y me parece una persona totalmente normal, con unas ideas muy claras. Que te pueden gustar o no, pero la verdad es que es muy claro.

P: ¿Tocará algún día con Loquillo?

R: (Ríe) Eso dependerá de él. A mí no me importaría, desde luego.