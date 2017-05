Alonso, "extremadamente feliz" tras su última sesión de entrenamientos

Fernando Alonso dijo estar "extremadamente feliz" tras finalizar hoy su última sesión de entrenamientos previa a la disputa este domingo de las 500 Millas de Indianápolis, donde concluyó con el quinto mejor tiempo, 226,608 millas por hora (364,69 kilómetros por hora).

Indianápolis (EE.UU.), 26 may (EFE).- Fernando Alonso dijo estar "extremadamente feliz" tras finalizar hoy su última sesión de entrenamientos previa a la disputa este domingo de las 500 Millas de Indianápolis, donde concluyó con el quinto mejor tiempo, 226,608 millas por hora (364,69 kilómetros por hora).

"Me siento extremadamente feliz con el coche y con la actuación de hoy", valoró el piloto español en una breve conferencia de prensa celebrada en el Indianapolis Motor Speedway.

"Ha habido mucha acción hoy. Dentro de una sesión de una hora pasan muchas cosas y todo está muy comprimido. Ha habido varias banderas amarillas pero hemos probado diferentes cosas. Voy retrasado en detalles pequeños, pero estoy feliz de cómo han ido las cosas hoy", valoró el asturiano.

Alonso completó un total de 32 vueltas en el llamado "Carb Day", una jornada dedicada a poner a punto los motores de los monoplazas y a registrar las mejores sensaciones posibles en vistas a la carrera, que se celebrará en el óvalo del Indianapolis Motor Speedway.

El veterano piloto brasileño Helio Castroneves, de 42 años, registró el mejor tiempo del día con 227,377 millas por hora (365,92 kilómetros por hora), seguido por el japonés Takuma Sato, con 226,802 millas por hora, y el brasileño Tony Kanaan, con 226,757 millas por hora.

La sesión estuvo marcada por la rotura del motor Honda de James Hinchcliffe, que obligó a sacar la bandera amarilla durante varios minutos.

Alonso, que también corre con motor Honda, valoró el incidente: "Mientras que ocurra en los entrenamientos, no hay problema".

"Es bueno que suceda mientras nos preparamos. Nos tenemos asegurar de que aprendemos de ello y de que dejamos todo listo para la carrera. No me preocupa. No pienso en ese problema. Estoy seguro de que el domingo estaremos al 100 por cien", recalcó.

Scott Dixon, con 227,165 millas por hora, saldrá primero este domingo en la 101 edición de las 500 Millas de Indianápolis.

Dixon estableció el mejor recorrido con una media de 232,164 millas por hora (373,631 kilómetros por hora) durante las cuatro vueltas que completó en el "Fast Nine" del segundo día de clasificación.

Tras Dixon se colocaron los estadounidenses Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing-Chevrolet) y Alexander Rossi (Andretti Herta Autosport-Honda), campeón el año pasado como novato.

Los tres pilotos ocuparán la primera fila de la parrilla del óvalo del Indianapolis Motor Speedway, donde se va a disputar la carrera automovilística de la temporada en Estados Unidos.

Alonso (McLaren Andretti-Honda) se quedó con el quinto puesto al establecer una velocidad promedio de 231,300 millas por hora (372,241 kilómetros por hora).