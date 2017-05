Gómez Noya: "Lo importante es luchar por el mejor resultado que puedas"

El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia del triatlón, declaró este viernes en Madrid que "lo importante es luchar por el mejor resultado" que se pueda, en alusión al noveno puesto que logró, afectado por un flemón, en la última prueba del Mundial, en Yokohama (Japón).

"La última carrera fue complicada y salí a hacerlo lo mejor posible", contestó a Efe Gómez Noya, asimismo cuádruple campeón de Europa y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 -trofeo que no pudo intentar mejorar el año pasado en los de Río de Janeiro (Brasil) a causa de una lesión-, en el transcurso de una rueda de prensa organizada por uno de sus nuevos patrocinadores, 'FUTURO 3M', este viernes en Madrid.

"Fue frustrante los días anteriores, recorriendo Japón en busca de dentistas", comentó el campeón gallego, de 34 años, que ocupa la tercera plaza en el Mundial -por detrás de sus compatriotas el mallorquín Mario Mola y el talaverano Fernando Alarza-, después de haber ganado la primera prueba del campeonato, en Abu Dabi; y de haber sido cuarto en Gold Coast (Australia) y noveno en Yokohama (Japón), donde compitió fuertemente 'tocado' a causa de un flemón que le obligó a medicarse con antibióticos las jornadas previas a la prueba.

"Me dio fiebre, tuve que tomar antibióticos. Salí a hacerlo lo mejor posible. No pensaba que fuera a acabar, pero al final es importante saber luchar por lo que puedas y ese día acabé en el mejor resultado posible", respondió a Efe Javi. "Y ese puesto fue un noveno, del que me siento orgulloso", apuntó.

"No es un resultado que me satisfaga, pero lo mismo que otras veces gané, también acabé muchas veces en ese puesto. La carrera te coloca en su sitio. Y ese día saqué el mejor puesto posible", manifestó el astro ferrolano.

En el acto también estuvo presente, en representación del patrocinador -de soportes articulares-, José Martín, Director de la división de farmacia en España de 3M, multinacional con la central en Saint Paul (Minesota), quien abogó "por el respeto a los ciclistas en carretera" y que ensalzó la figura de Gómez Noya, al que considera una "buena persona", alguien "normal que hace cosas extraordinarias".

También asistieron Alicia García, Secretaria general de la Federación Española de Triatlón (FETRI), y el seleccionador español de triatlón, Iñaki Arenal.

"Agradezco a 3M el hecho de haber confiado en mí. Vivimos de los patrocinios y asociarnos a marcas punteras es algo importante. Además, no conozco a ningún deportista que nunca haya tenido un dolor articular, así que estos productos creo que son importantes", apuntó Gómez Noya, que anunció que posiblemente no compita en Leeds (Inglaterra), en la siguiente prueba del Mundial.

"No tengo claro que vaya a competir en Leeds. Hay que recuperarse bien para volver a competir a tope, siempre pensando en el Mundial", indicó Gómez Noya, que espera "descartar el resultado" de Japón y "llegar a la última prueba (en septiembre y en Rotterdam, Holanda) con opciones de ganar el campeonato".