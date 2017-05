El colombiano Jeferson Collazos sale del anonimato como goleador en Perú

El delantero colombiano Jeferson Collazos es el jugador revelación de la primera parte de la liga peruana, al terminar el Torneo de Verano como máximo goleador, con ocho goles en catorce partidos, los mismos que le sacaron del completo anonimato en que permanecía hasta hace pocos meses.

Lima, 26 may (EFE).- El delantero colombiano Jeferson Collazos es el jugador revelación de la primera parte de la liga peruana, al terminar el Torneo de Verano como máximo goleador, con ocho goles en catorce partidos, los mismos que le sacaron del completo anonimato en que permanecía hasta hace pocos meses.

A sus 26 años, Collazos fue el pasado año uno de los artífices del histórico primer ascenso de la Academia Cantolao a la primera división de Perú, donde ahora vive el mejor momento de su carrera, tras un truncado periplo por Colombia, México e incluso África.

Pregunta: ¿Esperabas terminar el Torneo de Verano como máximo goleador?

Respuesta: Es un logro muy importante para mí. En lo personal, me propuse hacer una buena cantidad de goles porque siempre quiero ser goleador donde vaya, y gracias a Dios se me dio la oportunidad de lograrlo con Cantolao, que es un equipo nuevo en la primera división del fútbol peruano.

P: ¿Qué te parece haber marcado más goles que otros jugadores con más experiencia en la primera división como el panameño Luis Tejada (Universitario) y el uruguayo Luis Aguiar (Alianza Lima)?

R: Me quedo sorprendido porque son delanteros de jerarquía y muy goleadores. También me siento muy emocionado porque admiro a Tejada, un jugador que es muy habilidoso, que siempre tiene el arco de cara, y que es un ídolo en el América de Cali, donde era su goleador cuando yo estaba en las divisiones menores de ese equipo.

P: ¿Cuál es tu gol preferido de los ocho anotados en la primera división?

R: Me gustó el primero que le marqué a Sporting Cristal. También el que le hice (de cabeza) al Alianza Atlético y por último el que anoté al Sport Rosario, que me permitió terminar como máximo goleador del Torneo de Verano.

P: ¿Qué metas te pones para el Torneo Apertura?

R: Es una historia nueva. Todos los equipos arrancamos de cero, y el objetivo ahora es estar en los primeros lugares y pelear un cupo para los torneos internacionales, además de seguir trabajando de la misma manera para ratificar mi historial goleador.

P: ¿Te resultó complicado adaptarte a la primera división?

R: No me ha sido difícil. El 'profe' (Carlos Silvestri) mantuvo casi todo el plantel del año pasado, donde había jugadores que ya habían jugado en primera.

P: Además de Tejada, ¿en qué otros jugadores te fijas para mejorar tu juego?

R: Siempre miro a los delanteros cuando veo fútbol europeo. Me fijo en sus movimientos y en su forma de ejecutar. Siempre miro con más atención a Luis Suárez, Karim Benzema, Radamel Falcao y Carlos Bacca, también Didier Drogba cuando jugaba.

P: ¿Y cuál era tu ídolo cuando eras niño?

R: Miraba más la liga colombiana y mi ídolo era Jairo 'El Tigre' Castillo. Era un excelente jugador y delantero.

P: ¿Cómo te iniciaste en el fútbol?

R: Me inicié en mi pueblo, Padilla (Cauca), en una escuela de Walter Escobar. Luego pasé a otra del Atlético Nacional, y de ahí me fui a las divisiones inferiores del América de Cali, donde llegué al primer equipo, pero no alcancé a debutar. De ahí me fui a Guinea Ecuatorial, donde fui campeón, y regresé al Jaguares, de la segunda división colombiana, para luego pasar al Tampico Madero mexicano.

P: Fue un largo camino para jugar a alto nivel en América.

R: Fue muy duro. Ha sido un camino bastante difícil. Tuve un año que estuve sin equipo y había personas que me decían que dejara de jugar, pero yo sabía que podía persistir y volver a encontrar equipo.

P: ¿Y cómo llegaste al Cantolao?

R: Mi representante me trajo a San Martín, donde estuve un tiempo trabajando con ellos. Jugué una práctica frente al Cantolao y al 'profe' Silvestri le gustó mi juego y llamó a mi representante para que jugara con ellos. Llegué a mitad de año y jugué 12 partidos en los que marqué nueve goles. Fue un gran paso para lograr el ascenso.

P: ¿En qué otras ligas te gustaría jugar?

R: Siempre miro a Europa, donde están los grandes jugadores. Es uno de mis anhelos. Seguiré trabajando y si tengo esa oportunidad, bienvenida sea. Sé que a donde vaya, lo haré de la mejor manera.