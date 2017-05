Muguruza: "Volver a ganar sería chocante"

La española Garbiñe Muguruza afirmó hoy que trata de afrontar la defensa de su torneo de Roland Garros "como un torneo normal", aunque reconoció que volver a ganarlo sería "chocante".

"No le estoy dando muchas vueltas. Intento tomármelo como un torneo normal, aunque sé que es mentira, pero yo lo intento. Es un Grand Slam, quiero jugar bien. Ya tengo este trofeo y quiero volver a ganarlo", dijo la número 4 del mundo.

"Volver a ganar sería chocante (...) No voy a decir que solo me vale con repetir lo del año pasado, porque es muy difícil. Voy a tratar de jugar el máximo posible de partidos", señaló.

A dos días del inicio del torneo, Muguruza aseguró que en Roland Garros tiene "más responsabilidad" y "más presión".

La tenista aseguró que no quiere ponerse una meta, aunque reconoció que "repetir lo del año pasado es difícil de conseguir".

Muguruza reconoció sentir todavía alguna molestia en el cuello pero no al nivel que le obligó a retirarse en Roma.

La tenista afirmó que la victoria del año pasado le "ha ayudado mucho" a la hora de afrontar los partidos.

"He mejorado mucho la forma en que afronto los partidos. Me llega más tarde la frustración, o menos negativa. Trato de mejorar la constancia, que es importante. Es una parte clave de mi juego que quiero mejorar si quiero estar arriba de verdad y no solo en un torneo", señaló.