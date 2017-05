Leivinha: "Mi bicicleta iba directa a la portería"

El Vicente Calderón, que cerrará sus puertas el próximo domingo, fue testigo privilegiado, en la década de los 70, de las 'bicicletas' (pasar las piernas en forma de círculos por encima del balón) de una de sus mejores figuras, el brasileño Joao Leiva 'Leivinha'.

La llegada de Leivinha, que firmó por el Atlético a finales del verano de 1975 y militó con los rojiblancos, con los que ganó una Liga y una Copa, hasta 1979, provocó una explosión de alegría entre la afición rojiblanca, que rápidamente quedó fascinada por la calidad del brasileño.

En la cuarta jornada de Liga, ante el Salamanca en el Vicente Calderón, se produjo el debut del futbolista, que encandiló. Anotó tres goles en la victoria de los suyos (4-1) y comenzó a enseñar su 'bicicleta', que innovó en España. El jugador recuerda, en un encuentro en la Agencia EFE con motivo de la despedida del Calderón, su famoso regate.

Pregunta: En el Calderón aún se recuerdan sus 'bicicletas' ¿Cómo aprendió a practicarlas?

Respuesta: "Todo empezó con el fútbol sala. Tenía 15 años y ya jugaba al fútbol sala en Sao Paulo. Ya era profesional. Era mi mejor regate".

P: Luego ha tenido muchos imitadores en España, como Denilson Robinho o Ronaldo Nazario ¿Hacían ellos este regate como usted?

R: "La mía era un poco distinta de la de Robinho, porque yo pasaba el balón con la pierna derecha sólo una vez. Robinho tenía mucha habilidad. Se pasaba con las dos piernas el balón. Era distinta. La verdad es que se me daba muy bien. Las de Robinho y Ronaldo eran diferentes.

P: ¿Cuál era la principal diferencia?.

R: "Pues yo creo que mi bicicleta iba directa a la portería adversaria. Robinho es muy habilidoso, mucho más que yo, pero mi bicicleta era mucho más directa, iba en dirección a la portería contraria. Robinho es distinto. La de Ronaldo, que era un fenómeno, era más parecida a la mía".

P: El domingo se cierra el Vicente Calderón ¿Cómo lo va a vivir?

R: "Allí estaré. Voy a sentir mucha nostalgia. El Calderón ha sido muy importante en mi vida. Ha sido la casa del Atleti, pero el club se marcha para mejorar y me parece que el nuevo estadio es muy bonito, muy hermoso. No lo he conocido aún, pero lo voy a conocer y, si es para mejor, tenemos que decir gracias al Atleti.

P: ¿Cuáles han sido sus mejores momentos en el estadio?

R: "Fueron cuatro años de muchos recuerdos y muy buenos, pero me acuerdo mucho de mi debut. Fue muy importante porque metí tres goles y tanto para mí como para Pereira fue muy importante toda la trayectoria de estos cuatro años. Yo me acuerdo muy bien de la cuarta jornada contra el Salamanca. Ganamos y yo metí tres goles. No me olvidaré nunca de ese día".

P: La afición también recuerda un gol que le hizo a Iribar, arrebatándole un balón que botaba para sacar de puerta ¿Cómo lo vivió?

R: "Es muy difícil marcarle un gol así a un portero de esa categoría, pero el portero debe de estar listo con los delanteros. Iribar se despistó un poco y yo aproveché para meter el gol".

P: ¿Le dijo algo a Iribar después?.

R: "Sí, en el descanso le pedí perdón. Le dije que a mí no me gusta hacer un gol así ante un portero experto como él, pero él me respondió muy bien. Me dijo que no tenía que pedir perdón, que yo era delantero del Atlético y que tenía que hacer goles. Para mí, también ha sido muy importante jugar contra un portero como Iribar.

P: Con el Atlético ganó una Liga y una Copa.

R: "En mi segunda temporada fuimos campeones. Es muy difícil ser campeón en España, pero la primera temporada, con Luis Aragonés como entrenador, se formó el equipo. Había cinco o seis españoles, cuatro argentinos, un paraguayo... El grupo era muy bueno y nos preparamos bien. Pereira y yo llegamos en la cuarta jornada y en la temporada siguiente fuimos campeones. Eso es muy importante porque Luis Aragonés tuvo tiempo para preparar el equipo".

P: Resulta obligado preguntarle por el actual Atlético. ¿Qué le parecen las insinuaciones de Griezmann sobre una posible marcha al Manchester United?

R: "Me encanta Griezmann. Es un jugador de mucha calidad y muy técnico. Ahora soy un hincha del Atleti. Resido en Brasil, pero allí estoy siempre con la tele puesta cuando juega el Atleti, y Griezmann mete goles muy bonitos. El equipo es muy bueno y Griezmann es el mejor delantero que hay. Es un jugador muy técnico e inteligente y me gusta mucho. Sería una pena que se marchase".