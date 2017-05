John McEnroe considera a Nadal y Djokovic favoritos en el Roland Garros

La leyenda del tenis John McEnroe considera que Rafael Nadal es favorito para ganar este año Roland Garros, pero que tampoco le sorprendería que lo hiciera Novak Djokovic, que en los últimos meses no logra recuperar su mejor juego.

"Los favoritos son obvios, son los mejores jugadores. Nadal es el principal, y luego Djokovic. Hay algunos que consideran que lo es (Andy) Murray, aunque no sabemos qué juego va a ofrecer", dijo McEnroe, extenista estadounidense, al diario serbio Politika.

Al referirse al juego de Djokovic, actual número dos de la ATP, señaló que le ha sorprendido que haya caído tanto desde el año pasado, "aunque no es sorprendente que perdiera algo de motivación" tras una serie de grandes éxitos.

"Sí, me ha extrañado que haya caído en tal medida, pero no me sorprendería si ganara el Abierto de Francia", aseguró.

De la cooperación del serbio con Andre Agassi, a quien calificó de una "mente brillante del tenis", consideró que "suena interesante", y que le gusta "la vuelta de otra leyenda más".

Djokovic, de 30 años de edad, tuvo ayer su primer entrenamiento con Agassi, con quien ha decidido trabajar después de romper a comienzos de mes con su cuerpo técnico de los últimos diez años.

Según McEnroe, uno de los motivos de Djokovic para optar por Agassi podría ser que éste "vivió su renacimiento profesional tarde en su carrera, en la treintena", y "sabe cómo recuperar la motivación perdida".

"Es uno de los mejores tenistas de la historia de este deporte. A Novak le será muy divertido pasar el tiempo con alguien como él", dijo.

"Agassi siempre ha analizado bien el juego, no ha dejado nada a la casualidad en los preparativos, y en ese sentido creo que también va a contribuir al juego de Djokovic", concluyó.