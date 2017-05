Nadal: "Roland Garros es único y el lugar más importante de mi carrera"

El tenista español Rafa Nadal afirmó que Roland Garros es un torneo "único" y el lugar "más importante" de toda su carrera deportiva, durante la cual se ha alzado nueve veces con el título.

"Jugar allí siempre es igual de especial, Roland Garros es un torneo único, el lugar más importante de mi carrera", dijo en una entrevista exclusiva concedida a Eurosport, canal a través del que se podrá seguir la competición desde el 28 de mayo al 11 de junio.

Nadal tuvo que retirarse en tercera ronda del Abierto de Francia el año pasado por una lesión de muñeca. "Estaba jugando muy bien, preparado para aspirar a cosas importantes y forcé hasta que me dijo basta", explicó.

Después, el tenista de Manacor decidió acabar la temporada antes de tiempo, algo positivo según sus propias palabras. "La decisión de final de año fue acertada, sin duda", aseguró.

El actual número 4 del mundo lleva cinco finales disputadas en este 2017 y tres títulos conseguidos en Montecarlo, Barcelona y Madrid.

"Haber llegado a ganar 10 veces en Montecarlo y Barcelona el mismo año es algo que me ha hecho mucha ilusión, además de confirmarme que podía ganar un título", comentó en referencia a las tres finales perdidas antes de imponerse en el torneo monegasco.

La misma marca podría lograr si se hiciese con la victoria final en Roland Garros, torneo al que Nadal cree llegar en un buen momento.

"Estoy compitiendo a un buen nivel, no he tenido altibajos y he perdido pocos partidos, además en el 'drive' he vuelto a mejorar", concluyó.