Hamilton ironiza sobre el puesto de Fernando Alonso en la Indy

Lewis Hamilton, piloto de Fórmula Uno de Mercedes, ironizó sobre la experiencia del español Fernando Alonso en las 500 Millas de Indianápolis, donde llegó a firmar un quinto puesto en los entrenamientos.

"He echado un vistazo a las clasificaciones y, sinceramente, (se ríe a carcajadas), Fernando, para sus primeras clasificaciones, hace un quinto tiempo (sigue con risas) ¿Dice algo eso sobre (el nivel de) la Indy?", dijo el británico en una entrevista publicada este viernes por el diario francés "L'Equipe".

El piloto, de 32 años, prosiguió en su análisis de la apuesta del bicampeón mundial de Fórmula Uno Alonso, que se excluyó del Gran Premio de Mónaco para probar en las 500 Millas de Indianápolis con McLaren.

"Los grandes pilotos, si no logran vencer la Fórmula Uno, buscan los triunfos en otras carreras. Pero verle hacer un quinto tiempo frente a pilotos que hacen eso todo el año es... interesante", comentó.

El triple campeón Hamilton dijo entender "las ganas" que algunos pilotos tienen de seguir el camino del británico Graham Hill -el único en ganar el Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans-, pero él se consideró "diferente".

"Yo no quiero hacer la misma cosa. La Indy no me llama la atención, tampoco Le Mans, pero lo respeto", finalizó el británico, que ocupa el segundo puesto en el Mundial que lidera Sebastian Vettel (Ferrari).