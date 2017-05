Colombia, 0 de 5 en los octavos de final de la Copa Libertadores

La eliminación de los cinco equipos nacionales de la presente edición de la Copa Libertadores, ha llevado nuevamente a poner los pies sobre la tierra a los clubes y al futbol colombiano, sobre el nivel de los nuestros en eventos de carácter internacional.

Ni somos una de las ligas más importantes del mundo, como lo aseguran los expertos de las frías y ligeras estadísticas, ni somos la peor del área por el simple hecho de no clasificar ningún club a la ronda de octavos de final, pero lo cierto es que sí, se necesita de una revisión a las estructuras deportivas de nuestros equipos y a entender que ganar, también significa consolidar y afianzar y no desmantelar y vender.

Después de los recientes años exitosos, de llegar a semifinales y finales de eventos del área de la Conmebol, que incluye el título de Santa Fe en la Sudamericana 2015, el de Copa Libertadores de Nacional en el 2016, e incluso el título de este mismo año en la Recopa de Nacional ante el Chapecoense, la ruptura de triunfos y clasificaciones no puede ser tan radical como en este 2017.

De este rotundo fracaso en Libertadores, los primeros en abandonar la competencia fueron Millonarios y Junior, que quedaron eliminados en los primeros juegos de la zona de repechaje, mientras que Atlético Nacional, actuando como campeón del certamen, no pudo defender con honores su corona y se despidió apenas en la fase de grupos.

Igual destino tuvieron Independiente Santa Fe e Independiente Medellín que no aportaron su experiencia y jerarquía en este tipo de competencias.

En el caso del cuadro verde de Antioquia, el equipo se vio resentido debido a que su recambio no fue el adecuado y jugadores como Miguel Angel Borja, Orlando Berrio, Alejandro Guerra, Davinson Sánchez , Alex Mejía y Sebastián Pérez dejaron un hueco deportivo difícil de suplir a pesar de la llegada de otros jugadores como Dayro Moreno, Aldo Leao Ramírez y Luis Carlos Ruiz, entre otros, que nunca llenaron el vacío de los que salieron campeones.

Nacional en el Grupo 1 de la Copa perdió con Barcelona (2-1), con Botafogo (0-2) y con Estudiantes (1-0), venció a Estudiantes (4-1) , volvió a perder con Botafogo de visitante 1-0 y ante Barcelona en su último partido ----?, resultado que tampoco le sirvió para avanzar a la Copa Sudamericana, que arrancará en el segundo semestre y en donde solo lograron su clasificación Santa Fe y Medellín.

El cuadro rojo bogotano, tampoco cumplió ni de local ni de visitante ante equipos como Santos , The Strongest y Sporting Cristal. Los 'cardenales', flamantes campeones de la Liga Águila, se desmoronaron en varios partidos y en especial en El Campín, donde dejó escapar puntos tan importantes ante el cuadro brasileño y el boliviano, lo que les hubiera significado su clasificación.

Medellín, tuvo una campaña similar a la de Santa Fe, nunca consolidó su trabajo en el Atanasio Girardot y como tal, perdió puntos definitivos ante River Plate y Emelec; puntos que nunca recuperó de visitante, pese a su histórico triunfo en Argentina; puntos que lo llevaron solo a clasificar a la Copa Sudamericana, merced, principalmente, a los triunfos ante el débil Melgar del Perú.

Junior tampoco paso de la segunda fase de repechaje, pues a pesar que le ganó en primera instancia en el doble enfrentamiento al venezolano Carabobo, 0-1 en la ida y 3-0 en la vuelta, mostró todas sus debilidades defensivas y poca contundencia en el ataque ante Atlético Tucumán, cayendo por un apretado 2-3 en el marcador global.

En el caso de Millonarios, otro de los grandes e históricos del fútbol colombiano, apenas jugó dos partidos y su participación en la Libertadores se limitó a los encuentros ante el Atlético Paranaense, con quién perdió en territorio brasileño 1-0 y en la revancha, disputada en el estadio El Campín, el conjunto bogotano, dirigido por el argentino Miguel Angel Ruso, se impuso 1-0 con un tanto de John Duque, aunque en la tanda de penales perdió 4-2, quedando fuera de la siguientes ronda.

En consecuencia, de cinco, ninguno; por recambios, por no hacer respetar las condiciones de local, por la poca eficacia de visitantes, por la falta de gol; por nivel deportivo, por fallas monumentales en defensa, por el poco convencimiento de sentirse consolidados, pero ante todo, por no saber entender que no solo se trata de llegar, sino de saber sostenerse.