Perú, con 4 jugadores, comienza a preparar amistosos ante Paraguay y Jamaica

La selección de Perú comenzó a preparar hoy con cuatro jugadores sus próximos partidos amistosos contra los combinados de Paraguay y Jamaica, a disputarse en junio en territorio peruano.

Los cuatro jugadores que esta mañana se pusieron a las órdenes del seleccionador inca, Ricardo Gareca, son el arquero Pedro Gallese y los centrocampistas Renato Tapia, Sergio Peña y Andy Polo.

Tapia, reciente campeón de la liga holandesa con el Feyenoord, explicó que los cuatro jugadores finalizaron las competiciones con sus respectivos clubes y necesitan mantener su condición física para estos dos amistosos.

"Estamos realizando trabajos netamente físicos. Un poco fuertes, pero está bien, porque los partidos servirán para prepararnos de cara a las próximas fechas de las eliminatorias para el Mundial", valoró Tapia.

El centrocampista reconoció que no pudo tener mucha continuidad en el conjunto holandés y argumentó que el equipo dirigido por Giovanni van Bronckhorst tiene jugadores de nivel.

Por su parte, el guardameta Pedro Gallese lamentó al canal Gol Perú haber finalizado la temporada con el Veracruz mexicano jugándose la permanencia en la primera división, pero destacó que personalmente se sintió mejor a medida que jugaba más partidos.

"Al principio fue duro porque para un arquero es difícil ganarse un puesto. Tenía que demostrar por qué llegué como refuerzo. Me costó, pero al final terminé jugando, aprendiendo y creciendo. Creo que los goles que me hicieron no fueron mi responsabilidad", añadió.

El cancerbero celebró que los encuentros ante Paraguay y Jamaica se disputen en las ciudades peruanas de Trujillo y Arequipa, de modo que la Blanquirroja pueda exhibirse en otras ciudades distintas a Lima, donde habitualmente juega sus partidos de local.