Lo nunca visto: el estudiante de Harvad que presentó como su disertación para graduarse un disco de rap

Para graduarse con honores en el Departamento de Inglés de la Universidad de Harvard, los estudiantes tienen que hacer una disertación.

Una novela, una historia corta o hasta un poemario es lo habitual.

Pero lo que presentó Obasi Shaw la semana pasada nunca había sido visto en la historia de la universidad, fundada en el siglo XVII y una de las más prestigiosas de Estados Unidos.

El estudiante de 20 años escribió y grabó un álbum de rap titulado "Liminal Minds" con 10 pistas , un trabajo que es sus tesis de grado.

"Mi madre me sugirió que escribiera un álbum de rap, y pensé que nunca funcionaría, que nunca lo aceptarían", le contó el joven a la BBC.

"Es algo especialmente poderoso contarles a las personas historias en su propio lenguaje", explica.

Su tesis combina elementos de la poesía en inglés antiguo con temas de identidad racial en Estados Unidos.

"Esclavitud y libertad"

Lies the fear in the eyes of our departed dearly / Cold bodies facing .22, man in blue / You can't refuse to take the cards the dealer handed you / Life, Liberty, all the Ecstasy you can pursue / Anyone can choose, but understand a nigga can't pick two .

Está el miedo en los ojos de nuestro querido difunto / Cuerpos fríos enfrentando la .22 de un hombre de azul / No puedes negarte a tomar las cartas que te entregó el repartidor / Vida, Libertad, todo el Éxtasis que puedes perseguir / Cualquiera puede elegir, pero entiende que un negro no puede elegir dos.

Es parte de la letra de "Declaración de Independencia" donde Shaw habla de los principios que los padres fundadores de EE.UU. pensaron al fundar la nación, pero que quedaron fuera del alcance de la comunidad negra.

Para el estudiante afroestadounidense, originario del antiguo estado esclavista de Georgia, la comunidad negra en Estados Unidos actualmente goza de libertad, pero cree que "los efectos de la esclavitud siguen existiendo".

"Cada canción es una exploración de ese estado entre la esclavitud y la libertad ", explica Shaw.

Se inspiró en la obra "Los cuentos de Canterbury", del escritor inglés Geoffrey Chaucer (1343-1400). Además, echó mano de su afición por escribir rap y poesía hablada.

No fue un trabajo fácil, pues le tomó alrededor de un año escribir las canciones y grabarlas de forma amateur en un estudio de un amigo.

Su trabajo fue calificado con un A- y al haber sido presentado como disertación, le da el derecho de graduarse con honores.

Nunca antes en Harvard se había presentado un trabajo de titulación como el que hizo Shaw para el Departamento de Inglés.

El año pasado fueron incluidos en la Biblioteca de Harvard el álbum To Pimp a Butterfly , del rapero Kendrick Lamar, así como Illmatic , del rapero Nes, dada su importancia cultural.

Pero la tesis de Shaw es la primera de este tipo en la historia de la universidad, que se estableció en 1636.

El futuro del joven no es el rap por ahora, pues estará un año en prácticas en ingeniería de software con Google .

Pero no se desconectará del todo: "El rap es un género en el que puedo decir todo lo que quiero decir".