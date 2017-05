La justicia que anhelan en uno de los ex ‘santuarios’ de las Farc

No podía- un soldado- pisar una milésima de terreno. Le disparaban desde las ventanas, por detrás de las puertas, desde los potreros y terminaban dejando en la zona parte de su cuerpo por las minas antipersonales que protegían los alrededores.

‘El Pará’, corregimiento de Paujíl, Caquetá, era un santuario de las Farc, de la Columna Móvil Teófilo Forero, del Frente Tercero, un lugar ubicado a tres horas de Florencia, una remota planicie donde hasta hace un año escasamente se divisaba en mapas, en fotografías, en pronósticos de las Fuerzas Militares.

Caracol Radio

En el caserío, de polvorientas calles destapadas, casas en madera, un escueto polideportivo- única atracción del caserío- recuerdan a ‘La Boruga’, a Óscar Montero o ‘El Paísa’, comandante de la Teófilo Forero de las Farc- hoy concentrado en Puerto Rico, Caquetá-, quienes aparecían los fines de semana entre la espesa selva del Yarí, pernoctaban escasas horas y se camuflaban en el monte con $1.300 millones mensuales de extorsiones que les pagaban.

El Pará- las autoridades no lo dudan- era el centro de cobros de extorsiones más grande que tenía las Farc en los 86.000 metros cuadrados que tiene el Caquetá. Del Huila, del Tolima, descendían comerciantes en carros a pagar su ilegal mesada. “Había un retén, ahí requisábamos gente que venía para acá y les encontrábamos maletas con 300, 400 millones”, recuerda el general Francisco Javier Cruz, comandante de la Sexta División del Ejército.

Caracol Radio

En junio de 2017- recuerda el general Cruz - la fuerza pública lo ocupó. Con las Farc concentradas en las sabanas del Yarí, desembarcaron tropas militares en El Pará. Los helicópteros MI descendieron en medio de balazos, mientras hombres armados de la fuerza pública esquivaban los tiros que parecía un panal de avispas alborotado. Los disidentes y colaboradores de la guerrilla, que pretendían seguir en la región, fueron esfumados. Y llegó la fuerza pública. Una bandera del Ejército fue clavada al lado de la Iglesia Católica, la única estructura en cemento del caserío.

Mil militares están en una localidad donde la Policía aún no ingresa (no lo ha hecho nunca). Tampoco la Fiscalía, Medicina Legal, una Comisaría de Familia o Dirección de Justicia.

Por esto, los 450 campesinos- enseñados a la Justicia impartida durante más de treinta años las Farc - definen a quién hacerle caso.

Caracol Radio

De momento- relata a Caracol Radio Jaime González, habitante de El Pará- los problemas los dirimen tres personas del comité de convivencia de cada junta de acción comunal. “Tres integrantes de cada junta, pero cuando el problema es bien grande no se sabe a quién acudir”.

Un puño en El Pará vale 300 mil pesos, un planazo, 400.000; un chisme, 50.000; un balazo 1 millón; más de 2 balazos hasta 10 millones de pesos. Las normas las dejó las Farc. “Hoy evitamos las peleas en el caserío, somos muy educados, pero no faltan. Y yo prefiero que en lugar de dinero las personas se multen arreglando carreteras, potreros y eso les duele más”, cuenta Luis Antelmo González, presidente de las Juntas de Acción Comunal.

Caracol Radio

A los pobladores, quienes se enseñaron a convivir con el Ejército después de treinta años de rechazo, les interesa que llegue la justicia legal a estas zonas apartadas donde ya no está la guerrilla.

El Pará es un pueblo tranquilo desde que se marcharon las Farc. “Antes no había semana que no escucháramos balas. Y casi siempre no sabíamos de quién provenía. En realidad no podíamos dormir bien”, concluyen algunos habitantes, que- con el conflicto armado a su espalda- esperan la pavimentación de la carretera, la cubierta del polideportivo, un centro de salud, una mejor escuela y una antena de comunicaciones que la gestionará el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez. Su misión es terminar de ganar la confianza de los caqueteños e impedir que nuevos grupos armados lleguen hasta la zona.